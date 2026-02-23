Tak FC Barcelona traktuje Lewandowskiego. Jest reakcja Mateusza Borka

Przez lata przyzwyczailiśmy się do życia w erze Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik zachwycał kibiców na europejskich salonach, strzelając gole dla Borussii Dortmund, Bayernu Monachium i FC Barcelony. We wszystkich tych drużynach pełnił niesamowicie ważną rolę i nic przed sezonem 2025/26 nie wskazywało na to, by miało się to zmienić.

Niestety, obecna kampania nie jest dla kapitana reprezentacji Polski usłana różami. Lewandowski gra dużo mniej, często rozpoczyna mecze z ławki rezerwowych, a w wielu spotkaniach widać u niego wyraźną niemoc strzelecką.

Lewandowski był poirytowany zmianą. Borek mówi wprost: "Brakuje radości"

Tak było w niedzielnym starciu ligowym przeciwko Levante. Barcelona wygrała 3:0, ale "Lewy" nie zdołał wpisać się do protokołu meczowego bramką bądź asystą. To spowodowało, że Hansi Flick postanowił zmienić go po 66 minutach.

Reakcja 37-latka mówiła wszystko. Schodził z murawy wyraźnie poirytowany i niepocieszony, co od razu wyłapali fani "Barcy". "To twarz kogoś, kto wie, że jego kariera na światowym poziomie dobiega końca… Czas pojechać do USA, żeby jeszcze przez parę lat grać i dobrze się bawić, a potem przejść na emeryturę, kiedy tylko zechce" - stwierdził jeden z kibiców "Blaugrany" na portalu X. Takich opinii było znacznie więcej.

Swoje trzy grosze postanowił dorzucić Mateusz Borek. Uznany komentator odniósł się do całej sytuacji na antenie Kanału Sportowego w programie "Moc Futbolu" i dobitnie podsumował ostatni mecz w wykonaniu Lewandowskiego.

- Trochę brakuje radości w grze Roberta. Dostał 66 minut przeciwko Levante, 18 kontaktów z piłką, dwa strzały, z czego jeden niecelny, a drugi zdecydowanie za lekki. Poprzeklinał po polsku, schodząc z boiska, więc nie był do końca pogodzony z decyzją Hansiego Flicka - stwierdził.

Jaka będzie przyszłość Lewandowskiego? "Żyje w niepewności"

Borek postanowił również odwołać się do obrazu gasnącej gwiazdy wybitnego polskiego napastnika. Wciąż nie wiadomo, czy Lewandowski zostanie w Barcelonie na kolejny sezon. A zainteresowanych ściągnięciem 37-latka nie brakuje, o czym wiemy od tygodni.

- Lewandowski jest bardzo mocny psychicznie, zawsze był. Rozumie profesjonalne decyzje. Widzę jednak, że jest teraz trochę rozdarty. Nie wie co dalej. Dostał bardzo dobrą finansowo ofertę z Chicago Fire. Pewnie odzywa się do niego Arabia Saudyjska. Chciałby zostać – jego żona otworzyła biznes w Barcelonie, sam przyzwyczaił się do tego miejsca, ma tam nowy dom, jego dzieci dobrze się czują. Chciałby dostać propozycję albo chociaż jakiś komunikat w stylu "game over" - powiedział komentator.

- Klub jednak odwleka tę decyzję. To trudna sytuacja. Żyjesz w niepewności. Masz świadomość, że może zostało ci ostatnie 12 tygodni w tym klubie, na najwyższym poziomie piłkarskim. Cały czas słyszysz, że Barcelona podejmie decyzję na koniec sezonu. Dyspozycja w ostatnich kolejkach może mieć wpływ na tę decyzję. Lewandowski mógł sobie skalkulować, że jeśli strzeli do końca sezonu jeszcze 10 goli, to może dostanie propozycję nowego kontraktu - dodał.

Robert Lewandowski w tym sezonie zagrał w 20 meczach La Liga i dziesięciokrotnie trafił do siatki. W Lidze Mistrzów nie jest tak kolorowo - pierwszy gol autorstwa Polaka w tej kampanii padł dopiero w styczniowej rywalizacji ze Slavią Praga. Drugą bramkę dołożył przeciwko Kopenhadze na zakończenie fazy ligowej. W Pucharze Króla ani razu nie pokonał bramkarzy rywali, ale za to udało mu się strzelić gola w finale rozgrywek o Superpuchar Hiszpanii przeciwko Realowi Madryt, czym wydatnie pomógł Barcelonie w wywalczeniu trofeum.

