Świątek zabrała głos po niepowodzeniu w Dosze. Wpis niesie się po sieci

W piątkowe popołudnie gruchnęła wiadomość o wycofaniu się Igi Świątek z najbliższego turnieju WTA w Dubaju. Poinformowano o tym fakcie w komunikacie organizatora Dubai Duty Free Tennis Championships.

Choć Iga Świątek zapowiadała, że jej kalendarz startów w 2026 roku będzie przerzedzony, wycofanie się z Dubaju jest jednak zaskoczeniem. - Przez ostatnie lata trudno było mi podjąć taką decyzję, ale w tym roku próbuję zmienić swoje podejście. Myślę, że na pewno opuścimy jakieś turnieje rangi 1000. Nigdy wcześniej nie byłam w takiej sytuacji, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Ale sądzę, że to konieczne - mówiła Świątek.

Iga Świątek nie zagra w Dubaju. Oto jej komentarz

- Z powodu zmiany harmonogramu Iga nie zagra w tym roku w Dubaju. Jednocześnie informuję, że czuje się dobrze i będzie przygotowywać się do turnieju Indian Wells - taką informację uzyskaną od sztabu Świątek przekazał dziennikarz Sport.pl, Dominik Senkowski.

Wycofanie się z turnieju w Dubaju Polka skomentowała w poście na Instagramie. "W związku ze zmianą terminarza nie zagram w tym roku w Dubaju, ale harówka się nie kończy" - wytłumaczyła Świątek.

Iga Świątek nie jest jedyna

24-latka podziękowała też za grę w Dosze. "To zawsze jest przyjemność tu występować. Doceniam atmosferę i wsparcie od kibiców. Nie mogę się doczekać powrotu za rok!" - napisała. Zapowiedziała też swój następny start. "Widzimy się w tenisowym raju!" - zakończyła post. Tym tenisowym rajem jest amerykańskie Indian Wells. Turniej rozpocznie się 1 marca.

Z turnieju w Dubaju wycofała się również liderka światowego rankingu, Aryna Sabalenka. Białorusinka nie zagra również w Dosze, gdzie Świątek doszła do ćwierćfinału. W tej fazie Polka sensacyjnie przegrała 6:2, 4:6, 5:7 z Marią Sakkari.