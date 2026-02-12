Iga Świątek w drugiej rundzie pokonała Janice Tjen, a następnie ograła Darię Kasatkinę. To drugie spotkanie rozpoczęło się sensacyjnie, bo od stanu 5:3 Rosjanka reprezentująca Australię wygrała cztery gemy z rzędu i premierową odsłonę zapisała na swoim koncie (7:5). Później 24-latka oddała swojej przeciwniczce już tylko dwa gemy, zwyciężając 6:1, 6:1. W ćwierćfinale na jej drodze stanęła dobra znajoma, Maria Sakkari (52. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

- Iga jest bardzo solidna, ale jednocześnie bardzo agresywna. Bardzo dobrze rozprowadza piłkę. Świetnie porusza się po korcie. Nie popełnia zbyt wielu prostych błędów - mówiła tenisistka z Aten przed ósmym starciem z Polką (cytat za WP Sportowe Fakty). Greczynka wygrała trzy pierwsze konfrontacje w 2021 roku, ale później nie dopisała do swego dorobku żadnego triumfu, przegrywając ostatnio rok temu w Dausze 3:6, 2:6.

Świątek przegrała z Sakkari w Dausze

Sakkari, choć zajmuje dopiero 52. miejsce w zestawieniu, to jeszcze cztery lata temu plasowała się na 3. pozycji. Później dopadł ją kryzys, który zaowocował kilkoma chudszymi sezonami. W Dausze czuła się jednak dobrze i postawiła trudne warunki Idze Świątek, choć dopiero od drugiego seta.

W pierwszej odsłonie wiceliderka zestawienia grała znakomicie, dwa razy zyskała przełamanie i nie dała się dogonić. W drugiej role się odwróciły. Greczynka poprawiła jakość gry i odrobiła straty, doprowadzając do trzeciej partii. W niej było bardzo nerwowo, ale bardziej po stronie Igi. Sakkari prowadziła 5:3, jednak nie wykorzystała atutu własnego podania. Przy serwisie Polki miała piłkę meczową, ale Świątek uratowała się asem! Dwa kolejne gemy padły już łupem zawodniczki z Aten i to ona awansowała do półfinału w Dausze.

Ranking WTA: Świątek może stracić 2. pozycję

Podopieczna Wima Fissette'a nie obroniła zatem punktów z ubiegłorocznej edycji tej imprezy. Zachowa zatem 7803 punkty w rankingu WTA live. Polka wciąż jest druga, ale jej pozycja jest bardzo poważnie zagrożona. Jelena Rybakina, która już wyrównała rezultat z 2025 roku, jeszcze w czwartek w ćwierćfinale zagra z Victorią Mboko. Jeśli pokona tę przeszkodę, zbliży się do reprezentantki biało-czerwonych na zaledwie 105 punktów.

Wtedy będzie już tylko o jedno zwycięstwo od minięcia 24-latki w rankingu WTA! Jeśli w Dausze Jelena Rybakina dotrze do finału, to wyprzedzi Igę Świątek! Na jej konto wpadnie bowiem dodatkowych 260 punktów.

Sakkari, mistrzyni tego turnieju w latach 2022-2024, w najlepszej czwórce trafi na Karolinę Muchovą albo Annę Kalinską.

Ranking WTA po meczu Świątek - Sakkari