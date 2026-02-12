Powrót na stronę główną

Potężne konsekwencje porażki Świątek. Oto ranking WTA

Iga Świątek przegrała z Marią Sakkari 6:2, 4:6, 5:7 i tym samym nie obroniła punktów za ubiegłoroczny półfinał turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Dausze. Jeśli Jelena Rybakina wygra w katarskiej stolicy jeszcze dwa mecze, wyprzedzi Polkę w rankingu WTA!
Iga Świątek, WTA Doha 2026
Iga Świątek w drugiej rundzie pokonała Janice Tjen, a następnie ograła Darię Kasatkinę. To drugie spotkanie rozpoczęło się sensacyjnie, bo od stanu 5:3 Rosjanka reprezentująca Australię wygrała cztery gemy z rzędu i premierową odsłonę zapisała na swoim koncie (7:5). Później 24-latka oddała swojej przeciwniczce już tylko dwa gemy, zwyciężając 6:1, 6:1. W ćwierćfinale na jej drodze stanęła dobra znajoma, Maria Sakkari (52. WTA).

- Iga jest bardzo solidna, ale jednocześnie bardzo agresywna. Bardzo dobrze rozprowadza piłkę. Świetnie porusza się po korcie. Nie popełnia zbyt wielu prostych błędów - mówiła tenisistka z Aten przed ósmym starciem z Polką (cytat za WP Sportowe Fakty). Greczynka wygrała trzy pierwsze konfrontacje w 2021 roku, ale później nie dopisała do swego dorobku żadnego triumfu, przegrywając ostatnio rok temu w Dausze 3:6, 2:6.

Świątek przegrała z Sakkari w Dausze

Sakkari, choć zajmuje dopiero 52. miejsce w zestawieniu, to jeszcze cztery lata temu plasowała się na 3. pozycji. Później dopadł ją kryzys, który zaowocował kilkoma chudszymi sezonami. W Dausze czuła się jednak dobrze i postawiła trudne warunki Idze Świątek, choć dopiero od drugiego seta.

W pierwszej odsłonie wiceliderka zestawienia grała znakomicie, dwa razy zyskała przełamanie i nie dała się dogonić. W drugiej role się odwróciły. Greczynka poprawiła jakość gry i odrobiła straty, doprowadzając do trzeciej partii. W niej było bardzo nerwowo, ale bardziej po stronie Igi. Sakkari prowadziła 5:3, jednak nie wykorzystała atutu własnego podania. Przy serwisie Polki miała piłkę meczową, ale Świątek uratowała się asem! Dwa kolejne gemy padły już łupem zawodniczki z Aten i to ona awansowała do półfinału w Dausze.

Ranking WTA: Świątek może stracić 2. pozycję

Podopieczna Wima Fissette'a nie obroniła zatem punktów z ubiegłorocznej edycji tej imprezy. Zachowa zatem 7803 punkty w rankingu WTA live. Polka wciąż jest druga, ale jej pozycja jest bardzo poważnie zagrożona. Jelena Rybakina, która już wyrównała rezultat z 2025 roku, jeszcze w czwartek w ćwierćfinale zagra z Victorią Mboko. Jeśli pokona tę przeszkodę, zbliży się do reprezentantki biało-czerwonych na zaledwie 105 punktów. 

Wtedy będzie już tylko o jedno zwycięstwo od minięcia 24-latki w rankingu WTA! Jeśli w Dausze Jelena Rybakina dotrze do finału, to wyprzedzi Igę Świątek! Na jej konto wpadnie bowiem dodatkowych 260 punktów.

Sakkari, mistrzyni tego turnieju w latach 2022-2024, w najlepszej czwórce trafi na Karolinę Muchovą albo Annę Kalinską.

Ranking WTA po meczu Świątek - Sakkari

  1. Aryna Sabalenka 10990
  2. Iga Świątek 7803
  3. Jelena Rybakina 7523
  4. Coco Gauff 6423
  5. Jessica Pegula 5953
  6. Amanda Anisimova 5690
  7. Mirra Andriejewa 4786
  8. Jasmine Paolini 4157
  9. Elina Switolina 3260
  10. Jekaterina Aleksandrowa 2918

