Jest decyzja ws. meczu Igi Świątek w Katarze

Iga Świątek triumfowała w turnieju w Dosze trzy razy z rzędu. Miało to miejsce w latach 2022-24. W ubiegłym roku drogę Polki po obronę tytułu zatorowała Jelena Ostapenko. Łotyszka w półfinale pewnie ograła naszą tenisistkę 6:3, 6:1, lecz w finale musiała uznać wyższość Amandy Anisimovej. W tegorocznej edycji 24-latka z Raszyna jest rozstawiona z "jedynką". Aryna Sabalenka zdecydowała się nie wystartować w Katarze ze względu na zmiany terminarzowe. Turniejową "dwójką" jest zatem świeżo upieczona mistrzyni Australian Open, Jelena Rybakina. Kazaszka pokonała Igę w ćwierćfinale turnieju w Melbourne.

Polka w pierwszej rundzie turnieju w Dosze mogła liczyć na tzw. wolny los. W drugiej zmierzyła się z Indonezyjką Janice Tjen. To było ich pierwsze bezpośrednie starcie w karierze. Raszynianka wywiązała się z roli faworytki i w ciągu 69. minut odprawiła rywalkę z turniejowej drabinki, triumfując 6:0, 6:3.

Swoje drugie spotkanie w stolicy Kataru Świątek rozegra z grającą z australijskim paszportem Rosjanką, Darją Kasatkiną. Urodzona w Togliatti zawodniczka od marca 2025 rok reprezentuje nowy kraj. Dotychczas obydwie tenisistki zmierzyły się ze sobą siedmiokrotnie. Aż sześć pojedynków wygrała Polka. Kasatkina zwyciężyła w jedynym ich pojedynku na kortach trawiastych w Eastburne w 2021 roku. Było to jednocześnie ich pierwsze bezpośrednie starcie. Kolejne padały łupem naszej zawodniczki.

Kiedy mecz Świątek - Kasatkina?

Iga Świątek już raz zmierzyła się z Darją Kasatkiną na korcie w Dosze. Miało to miejsce 23 lutego 2022 roku. Notowana wówczas na siódmym miejscu w rankingu WTA Polka pokonała reprezentantkę Rosji 6:3, 6:0. Spotkanie to, podobnie jak tegoroczne odbyło się w ramach trzeciej rundy rozgrywek.

24-latka z Raszyna jest zdecydowaną faworytką meczu, który odbędzie się w środę 11 lutego. Pojedynek obydwu tenisistek został zaplanowany jako drugi z kolei na korcie centralnym i rozpocznie się po zakończeniu spotkania pomiędzy Andriejewą a Mboko, który rozpocznie się o godzinie 13:00 czasu polskiego.