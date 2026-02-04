Powrót na stronę główną

Sabalenka nie zagra w wielkim turnieju! Oto powód

Turniej WTA 1000 w Dosze bez liderki rankingu. Aryna Sabalenka zrezygnowała z udziału w prestiżowych zawodach. Nieobecność Białorusinki oznacza, że wyróżniona numerem 1 w tysięczniku zostanie Iga Świątek. Znamy oficjalny powód absencji Sabalenki.
Aryna Sabalenka przegrała w finale Australian Open z Eleną Rybakiną, przez co Białorusinka musi odłożyć marzenia o trzecim triumfie w Melbourne na przyszły rok. Szansą na poprawę nastroju dla liderki rankingu WTA wydawały się być lutowe turnieje rangi 1000. Wiemy już jednak, że Sabalenki zabraknie w Dosze.

Sabalenka nie zagra w Dosze. Znamy oficjalny powód

Turniej Qatar TotalEnergies Open w Dosze startuje 8 lutego, udział w nim zapowiedziało wiele czołowych tenisistek, w tym Iga Świątek. Ułatwieniem dla Polki z pewnością będzie brak Aryny Sabalenki, Białorusinka ogłosiła dość zaskakującą informację o wycofaniu się z rywalizacji. 

"Numer 1 na świecie, Aryna Sabalenka, wycofał się z przyszłotygodniowego Qatar TotalEnergies Open w Dosze, powołując się na zmianę harmonogramu" - czytamy na stronie WTA.

Iga Świątek zagra w Dosze z numerem 1 

Nieobecność Sabalenki wprowadzi drobne zmiany w rozstawieniu tenisistek. Z prestiżową jedynką zagra Iga Świątek. Polka triumfowała w Dosze w latach 2022-2024, w poprzednim sezonie dotarła do półfinału. Jej najgroźniejszą rywalką będzie zwyciężczyni Australian Open, Elena Rybakina. Raszynianka zakończyła swój udział w turnieju w Melbourne właśnie na ćwierćfinałowej porażce z reprezentantką Kazachstanu. 

Kolejnym tysięcznikiem po turnieju w Dosze będą zawody w Dubaju, które startują 15 lutego. Sabalenka zapowiedziała wcześniej swój udział i na ten moment wszystko wskazuje na to, że pojawi się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

