Nie do wiary, co zrobiła Świątek. 68 minut i koniec

W Dosze ruszyły pierwsze w tym roku zawody rangi WTA 1000. Eksperci wskazywali Igę Świątek jako jedną z głównych faworytek do wygranej. Polka została rozstawiona z numerem pierwszym, bo liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka nie zdecydowała się na start w Katarze. Ponadto Świątek już trzykrotnie wygrywała ten turniej w latach 2022-2024, notując serię 15 zwycięstw z rzędu.

We wtorek pierwszą rywalką Igi Świątek w tegorocznej edycji katarskich zawodów była 46. na świecie Janice Tjen. Polka świetnie zaczęła, po ośmiu minutach prowadząc 3:0. Szybko przełamała rywalkę, grając bardzo agresywnie i dokładnie. - Iga narzuca swoje tempo i to wystarcza - przyznał komentujący w Canal+ Sport Dawid Celt. Bilans punktowy w tym fragmencie spotkania to 12:1 dla Polki.

Deklasacja ze strony faworytki

Indonezyjka nie radziła sobie m.in. z topspinem naszej tenisistki, do wielu zagrań była spóźniona. Dzięki temu Świątek mogła spokojnie kontrolować przebieg gry, kończąc akcje np. smeczem przy siatce. Tjen sprawiała wrażenie bardzo spiętej, nie pomagał jej forhend, który zwykle stanowi oparcie. Po kolejnym błędzie z tej strony znów została przełamana (0:4).

Wiceliderka rankingu miała więcej swobody, bo pomagał jej dobry serwis. Precyzyjny, mocny w okolicach 180 km/h. Przeciwniczka nie potrafiła odgadnąć kierunku podania albo momentalnie oddawała inicjatywę w wymianach. Na koniec otwierającego seta Tjen była bliska wygrania gema, ale w kluczowym momencie popełniła podwójny błąd serwisowy. Dzięki temu Świątek po 24 minutach triumfowała 6:0. Ani przez moment jej przewaga nie była zagrożona.

Janice Tjen przeżywa najlepszy okres w karierze. Nigdy nie była tak wysoko w rankingu singlowym Organizacji Kobiecego Tenisa. Jesienią doszła m.in. do finału turnieju WTA w Sao Paulo oraz wygrała dwie mniejsze imprezy ITF w Jinan oraz Chennai. Z powodzeniem radzi sobie także w deblu - w parze z Katarzyną Piter zwyciężyły na początku stycznia w zawodach rangi WTA w Hobart, a w październiku były najlepsze w Guangzhou. We wtorkowym spotkaniu z Igą Świątek Indonezyjka miała jednak spore problemy.

Świątek w trzeciej rundzie!

Drugi set zaczął się inaczej - od straty serwisu przez faworytkę. Polka popełniła kilka błędów i Tjen mogła cieszyć się z prowadzenia. - Pomogła Iga rywalce - zauważył drugi z komentatorów Żelisław Żyżyński. Nie trwało to jednak długo, bo Świątek uporządkowała grę, odrobiła stratę i wyszła na 2:1. Aczkolwiek Dawid Celt zauważył wtedy, że to kolejny taki przypadek u naszej tenisistki w ostatnich miesiącach, gdy nieco obniża poziom gry po wygraniu pierwszej partii.

Przebieg rywalizacji w kolejnych minutach wyrównał się, Indonezyjka dwa razy utrzymała swój serwis. Polka jednak kapitalnie odpowiadała m.in. w obronie, raz posyłając takiego loba, po którym Tjen popsuła trudny smecz. - Doskonała defensywa Igi! - zachwycali się komentatorzy.

W ósmym gemie Iga Świątek miała kilka szans na przełamanie i w końcu dopięła swego. Rywalka spadła w siatkę, a wcześniej popsuła piłkę i kręciła głową rozczarowana. Nasza tenisistka przy swoim podaniu "domknęła" to spotkanie, wygrywając 6:0, 6:3 po 68 minutach.

Dzięki temu zwycięstwu Iga Świątek kontynuuje serię wygranych pierwszych spotkań w imprezach rangi WTA lub Wielkiego Szlema. Polka ostatni raz przegrała na samym starcie turnieju rangi WTA 1000 w sierpniu 2021, gdy będąc rozstawiona odpadła w drugiej rundzie z Tunezyjką Ons Jabeur. Od tego czasu jest niezwykle regularna - w przeciwieństwie do największych rywalek. Dla przykładu Amanda Anisimowa pożegnała się z imprezą w Dosze już w poniedziałek, a Coco Gauff i Jasmine Paolini we wtorek. Wszystkie trzy należą do top 10 rankingu kobiecego tenisa, a odpadły w Katarze już w drugiej rundzie.

Rywalką Igi Świątek w kolejnym pojedynku w Dosze będzie reprezentująca Australię Daria Kasatkina (61. WTA), która pokonała Belgijkę Elise Mertens (22.) 6:4, 6:0. Relacje z imprezy w Sport.pl, transmisje w Canal+ Sport.