W Australii aż huczy. Chodzi o Świątek. "Trzeba współczuć"

Iga Świątek wspólnie z całą reprezentacją Polski triumfowała w turnieju United Cup. Zwycięstwo Polacy przypieczętowali w niedzielnym finale ze Szwajcarią. Choć wszystko skończyło się dla nas szczęśliwe, po pierwszym meczu kibice mogli mieć powody do niepokoju. Iga Świątek nieoczekiwanie przegrała z Belindą Bencic 6:3, 0:6, 3:6. Najbardziej dojmująca była jednak reakcja Polki.

Świątek nie wytrzymała po meczu z Bencic. "Eksplozja"

Kamery momentalnie uchwyciły wówczas, jak Świątek płacze. - Po szokującej porażce rzuciła rakietą o kort, sprawiając wrażenie, jakby całkowicie straciła kontrolę nad swoimi emocjami, a pod koniec meczu wybuchnęła płaczem - relacjonował australijski portal news.com.au. Zwrócił też uwagę, że łzy w jej oczach pojawiły się nawet w trakcie wygranego starcia z Mayą Joint. Te dwa zdarzenia wywołały więc szereg spekulacji.

Wspomniany portal zauważył, że kibice wyrazili "zaniepokojenie stanem psychicznym wielokrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema" i przytoczył kilka komentarzy. "Co się stało z Igą? Dlaczego płakała?", "Trzeba współczuć Idze" , "Widać, jak Iga płacze. To nie tylko sport; to eksplozja w szybkowarze. Zbyt mocno ją wywyższaliśmy. Machina marketingowa wymaga perfekcji, a zderzenie z rzeczywistością boli" - pisali w mediach społecznościowych.

Kibice podzieleni ws. łez Igi Świątek. Nagle taki apel

Płacz Igi Świątek rozpalił także emocje polskich internautów. Część z nich zarzucała jej, że dużo częściej zdarza jej się tak reagować niż innym zawodniczkom. Spotkało się to z mocnymi odpowiedziami. "Niech sobie płacze ile chce i kiedy chce. Dla mnie to jest chore, ze jacyś randomowi ludzie z Twittera mówią ci kiedy możesz płakać i czy w ogóle możesz. Zajmij się sobą", "Ale Iga płacze też w trakcie, a to nie zdarza się chyba często, co?" - mogliśmy przeczytać na platformie X.

Do sprawy odniosła się także była austriacka tenisistka Barbara Schett. W rozumie z "Faktem" zaapelowała, by nadmiernie nie "roztrząsać" tego tematu. - Jeśli zaczniecie w Polsce zbyt mocno o nią martwić, to tylko dołoży kolejnej presji. Iga już teraz jest osobą dość nerwową i wrażliwą, a oczekiwania czuje dosłownie ze wszystkich stron - powiedziała.