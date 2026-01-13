Celt zobaczył, co wyprawia Świątek i wydał wyrok. "Pojawia się problem"

Reprezentacja Polski wygrała rozgrywki United Cup 2026, pokonując w finale 2:1 Szwajcarię. Na samym początku turnieju Iga Świątek bez problemu wygrywała z Evą Lys (6:3, 3:6, 6:4), Suzan Lamens (6:3, 6:2) i Mayą Joint (6:1, 6:1). Potem zaczęły się problemy Igi, bo przegrała 4:6, 2:6 z Coco Gauff i 6:3, 0:6, 3:6 z Belindą Bencić. "To pierwszy taki sukces Igi Świątek w karierze. Nieco przewrotny, paradoksalny, bo takiego przebiegu turnieju nikt się nie spodziewał. Pierwszy raz to nie nasza największa gwiazda ciągnęła zespół w kluczowych momentach" - pisał Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Dlaczego Świątek przegrywała w United Cup? "Oddaje punkty za darmo"

Z czego wynikały porażki Świątek z Gauff i Bencić? Na to pytanie próbował odpowiedzieć Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski w podcaście "Break Point".

- Brakuje momentów zwolnienia gry, przytrzymania piłki. Iga próbuje grać tylko szybciej i mocniej, a Gauff świetnie z tego korzysta. W długiej grze z Gauff, która potrafi biegać i utrzymywać piłkę w korcie, Iga zbyt często oddaje punkty za darmo. Dopóki nie zdominuje rywalki, pojawia się problem - powiedział.

Celt zwrócił też uwagę na bardzo ważną kwestię związaną z jej podejściem mentalnym na korcie. O co chodzi? - Ona taka jest: woli sama zepsuć, niż dać rywalce szansę na skończenie akcji. Mam wrażenie, że Iga nie do końca czuje, jak dużą ma przewagę nad tymi zawodniczkami. Brakuje odwagi, by wprowadzać drobne zmiany i konsekwentnie je realizować w meczach z najlepszymi - dodał trener.

Polacy nie powinni martwić się o Świątek? "Nie da się wygrać każdego meczu"

Porażki Świątek z Gauff i Bencić mogły zmartwić polskich kibiców, zwłaszcza przed startem Australian Open. Barbara Schett, była austriacka tenisistka i obecna ekspertka Eurosportu uważa, że Polacy nie powinni dodawać Idze dodatkowej presji.

- Jeśli zaczniecie w Polsce zbyt mocno o nią martwić, to tylko dołoży kolejnej presji. Iga już teraz jest osobą dość nerwową i wrażliwą, a oczekiwania czuje dosłownie ze wszystkich stron. Iga zawsze daje z siebie sto procent, ale musicie w Polsce pamiętać, że nie da się wygrać każdego meczu. I powtórzę: ona nie przegrywała ze słabymi zawodniczkami. Gdyby przytrafiły się jej takie mecze z tenisistkami spoza czołówki, wtedy bym się martwiła - wytłumaczyła Schett.

Zanim Świątek weźmie udział w wielkoszlemowym Australian Open (18 stycznia - 1 lutego), to jeszcze w środę o godz. 9:30 czasu polskiego zagra w pokazowym turnieju "1 Point Slam".

