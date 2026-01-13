1:6 w pierwszym secie. Oto co zrobiła Kawa w kwalifikacjach do Australian Open

W ostatnich dniach Katarzyna Kawa brała udział z reprezentacją Polski w turnieju United Cup. Kawa stworzyła świetną parę w mikście z Janem Zielińskim, który pomógł nam wygrywać spotkania z Australią (ćwierćfinał), Stanami Zjednoczonymi (półfinał) i Szwajcarią (finał). "Polska ma znakomitą kadrę tenisową. Ale polski tenis nie jest żadną globalną potęgą. Tak naprawdę jest raczej Kopciuszkiem, który potrafi wystroić się na bal i zrobić furorę" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. Teraz Kawa wróciła do rywalizacji w tourze, zaczynając od eliminacji Australian Open.

Kawa była rozstawiona w eliminacjach. Ale już odpadła z Australian Open

Rywalką Kawy w pierwszej rundzie eliminacji była Ukrainka Daria Snigur, notowana na 136. miejscu w rankingu WTA, a więc o pozycję niżej od Polki. Kawa podchodziła do eliminacji z rozstawieniem.

Pierwszy set kompletnie nie ułożył się po myśli Kawy. Choć obroniła trzy break pointy w swoich gemach serwisowych, to została trzykrotnie przełamana przez Ukrainkę i przegrywała 0:5. Po przerwie Kawa zdołała odrobić stratę jednego przełamania, ale finalnie przegrała seta 1:6. Kawa miała wyraźnie mniejszą skuteczność w zdobywaniu punktów po pierwszym i drugim serwisie.

Drugi set już wyglądał dużo lepiej z perspektywy Kawy. Reprezentantka Polski przełamała Snigur w pierwszym gemie i wygrywała 2:0. Kolejne dwie szanse na przełamanie pojawiły się w siódmym gemie i jedną z nich Kawa wykorzystała. Polka doprowadziła do decydującej partii, wygrywając drugiego seta 6:2. Kawa popełniała w tym secie mniej niewymuszonych błędów, a także zagrała więcej winnerów.

W trzecim secie tylko dwa gemy kończyły się wygraną zawodniczek serwujących. Kawa i Snigur przełamywały się co chwilę. Ukraińska tenisistka miała dwa gemy przewagi od początku seta i utrzymała tę różnicę do samego końca. Snigur wygrała to spotkanie 6:1, 2:6, 6:2 po 88 minutach i awansowała do drugiej rundy eliminacji Australian Open. Do tej pory Kawa ani razu nie znalazła się w głównej drabince tego turnieju wielkoszlemowego.

W eliminacjach Australian Open są jeszcze dwie reprezentantki Polski. Mowa o Lindzie Klimovicovej i Mai Chwalińskiej, które bez większych problemów awansowały do drugiej rundy kwalifikacji. Ich mecze, odpowiednio z Lizette Cabrerą oraz Rebeką Masarovą odbędą się w nocy z wtorku na środę czasu polskiego.