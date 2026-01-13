Gigantyczna sensacja w Australian Open! W rankingu dzieli je 486. miejsc

Eliminacje do Australian Open ruszyły pełną parą. Swoje mecze I rundy rozegrały już Polki. Maja Chwalińska wygrała z Madison Brengle (7:6(3), 6:3), a Linda Klimovicova nie dała szans Stefani Webb (6:2, 6:1). Nie powiodło się natomiast bohaterce miksta z United Cup Katarzynie Kawie, która uległa Ukraince Darii Snigur. Nasze dwie pozostałe reprezentantki wyczekują już na swoje starcia w "półfinale" eliminacyjnym, natomiast wpierw musi skończyć się I runda.
W niej mieliśmy już kilka niespodzianek. Odpadła np. rozstawiona z numerem 3 Egipcjanka Mayar Sherif (109. WTA), pokonana przez Hiszpankę Guiomar Maristany (184. WTA) w dwóch setach. Jednak to i tak nic, w porównaniu z tym, co wydarzyło się w chińsko-rosyjskim starciu Zhuoxuan Bai - Alina Korniejewa. Rosjanka wydawała się murowaną faworytką. Do tenisistki z czołówki jej co prawda daleko, jest obecnie 211. rakietą świata. Jednak jej 24-letnia rywalka z Państwa Środka to obecnie dopiero 697. zawodniczka tego zestawienia. Fakt, była swego czasu nawet na 83. miejscu i grywała już w drabince głównej Wielkich Szlemów (była w II rundzie Wimbledonu 2023). Natomiast od końcówki czerwca 2024 roku rozegrała tylko siedem spotkań (2 zwycięstwa). Dla Korniejewej na papierze ten mecz był zdecydowanie do wygrania.
Tym razem jednak 18-letnia Rosjanka przekonała się, że w Chince nadal drzemie zawodniczka z Top 100 rankingu. W pierwszym secie Bai wygrywała więcej piłek zarówno po swoim pierwszym, jak i drugim podaniu. Dała się co prawda raz przełamać, ale sama odpowiedziała dwoma. W dodatku na to drugie przełamanie wybrała idealny moment, bo dzięki temu wygrała seta 6:4, nie dając Korniejewej szansy, na odrobienie strat.
Za to w partii nr 2 serwis był dla obu pań przeszkodą, nie atutem. Tylko dwa z dziewięciu gemów zakończyły się triumfem zawodniczki, która podawała. W obu przypadkach była to Chinka. Dzięki temu zwyciężyła seta 6:3, a cały mecz 6:4, 6:3. Udało jej się to w zaledwie 81 minut. W kolejnej rundzie eliminacji zmierzy się z doświadczoną 31-letnią Francuzką Chloe Paquet (237. WTA).