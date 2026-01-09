Reprezentacja Polski uzupełniła grono półfinalistów w tegorocznej edycji United Cup. Biało-Czerwoni rywalizowali w ćwierćfinale z Australią i pokonali ich 2:1. Wszystko zaczęło się od wygranej 6:1, 6:1 Igi Świątek nad Mayą Joint. Później Hubert Hurkacz przegrał 4:6, 6:4, 4:6 z Alexem de Minaurem, a w pierwszym secie nie wykorzystał aż dziewięciu break pointów. O wszystkim musiał zdecydować mikst, w którym para Katarzyna Kawa i Jan Zieliński wygrała w dwóch setach z australijskim duetem. Z kim Polska zagra o finał United Cup 2026?

Oto kolejni rywale Polaków w United Cup. To z nimi Biało-Czerwoni przegrali ostatni finał

Polska zagra w półfinale United Cup ze Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie pokonali 2:1 Grecję w ćwierćfinale, zapewniając sobie awans dopiero po mikście. W nim para Coco Gauff / Christian Harrison pokonała 4:6, 6:4, 10:8 duet Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas.

USA broni tytułu wywalczonego w zeszłym roku - wtedy wygrała 2:0 z Polską w finale. Łącznie Amerykanie już dwukrotnie wygrywali te rozgrywki - w 2023 i 2025 r. Z kim dokładnie zagrają Polacy w półfinale?

Jeżeli nie dojdzie do niespodziewanych zmian, to Iga Świątek będzie walczyć na korcie z Coco Gauff. Aktualny bilans wyraźnie wskazuje na Polkę (11-4), ale w poprzednim sezonie Gauff dwukrotnie grała ze Świątek i dwa razy ją pokonała.

Zadanie Hurkacza będzie dużo trudniejsze, bowiem jego przeciwnikiem będzie Taylor Fritz, z którym ma negatywny bilans (3-4). W poprzednim sezonie Fritz wygrał 6:4, 5:7, 7:6 (4) z Hurkaczem w finale United Cup. Polak zrewanżował się Amerykaninowi w ćwierćfinale turnieju ATP w Genewie, gdzie zwyciężył 6:3, 7:6 (5).

W obecnej edycji United Cup Fritz wygrał tylko z Hiszpanem Jaume Munarem (po trzech setach), a poza Tsitsipasem pokonał go Argentyńczyk Sebastian Baez. Aktualnie Fritz narzeka na problemy zdrowotne, a jego potencjalny występ w półfinale stoi pod znakiem zapytania.

Starcia Polski ze Stanami Zjednoczonymi w półfinale United Cup odbędą się w sobotę. W najbliższych godzinach organizatorzy powinni ogłosić dokładny plan gier.

Relacje tekstowe na żywo z meczów Igi Świątek i Huberta Hurkacza w United Cup w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.