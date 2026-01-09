Tak wygląda ranking WTA po meczu Świątek z Joint

Polacy świetnie zaczęli ćwierćfinałowe spotkanie z Australią w ramach United Cup. Nasza najlepsza tenisistka nie miała większych problemów z pokonaniem Mayą Joint i pewnie zwyciężyła 6:1, 6:1. Za moment na kort wejdzie Hubert Hurkacz, który zagra z Alexem de Minaurem.

REKLAMA

Zobacz wideo Boruc o końcu kariery: Nikt o tym nie mówi, zwykłe wyniesie śmieci stało się problemem

Jak wygląda ranking WTA tuż po meczu z Joint?

32. rakieta świata i najlepsza Australijka była tylko tłem dla świetnie dysponowanej Światek. Wiceliderka rankingu WTA od początku zagrała "z zębem", a do tego nie myliła się w serwie, dzięki czemu szybko odskoczyła na 3:1. Po wspomnianych "kłopotach zdrowotnych" Polka na szczęście kontynuowała świetną grę i szybko na tablicy pojawił się wynik 5:1.

Pierwszy set zakończył się zwycięstwem 6:1 już po niecałej pół godzinie. Na początku drugiej partii zaś Joint zaliczyła najlepszy fragment, ale dość szybko Świątek odzyskała pewność siebie. Kluczem było unikanie bekhendu Australijki, dzięki czemu Polka błyskawicznie odzyskała kontrolę nad meczem i już nie pozwoliła rywalce na rozwinięcie skrzydeł.

- Cieszę się z intensywności mojej gry. To był bez wątpienia dobry mecz w moim wykonaniu. Rozegrałam tu już kilka spotkań, więc zdążyłam się zaadaptować do warunków. To dobre przetarcie przed Australian Open - powiedziała Światek tuż po spotkaniu.

- Hubert Hurkacz jest pewny swoich możliwości. Jestem w szoku, w jakim stylu wrócił do gry po długiej, siedmiomiesięcznej przerwie. Jest bardzo dobrze przygotowany fizycznie. Będę go teraz wspierała z trybun - zaznaczyła.

Ranking WTA Live (stan na 9 stycznia na godzinę 9.00):

1. Aryna Sabalenka - 10 565 pkt (max 10 870 pkt - rywalizuje w Brisbane)

2. Iga Świątek - 8220 pkt (max 8570 pkt - United Cup)

3. Coco Gauff - 6371 pkt (max 6588 pkt - United Cup)

4. Amanda Anisimova - 6293 pkt

5. Jelena Rybakina - 5850 pkt

6. Jessica Pegula - 5453 pkt (max 5758 pkt - Brisbane)

7. Jasmine Paolini - 4267 pkt

8. Mirra Andriejewa - 4233 pkt (max 4625 pkt - Brisbane)

9. Madison Keys - 3943 pkt

10. Jekatierina Aleksandrowa - 3375 pkt

W kolejnym meczu, jeśli Polacy ograją Australię, Świątek zmierzy się z Coco Gauff. Początek ewentualnej rywalizacji z USA w sobotę 10 stycznia od godziny 7.30