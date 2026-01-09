6:1, 6:1 dla Świątek! Dawid Celt zwraca uwagę na jedną rzecz

Iga Świątek rywalizowała z Mayą Joint w ćwierćfinale United Cup. Mecze tego drużynowego turnieju składają się z trzech spotkań - singla kobiet, singla mężczyzn i miksta. Polska drużyna walczyła o półfinał z Australią, czyli gospodarzem zawodów. Własny kort nie pomógł jednak Joint, która przegrała z Igą Świątek 1:6, 1:6.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Pogrom w United Cup. Iga Świątek nie dała szans rywalce

Polka w pierwszym i drugim secie zdobyła po pięć gemów z rzędu. Polka na tyle zdominowała rywalkę, że kibice zawodniczki z Australii byli aż przestraszeni. "Oglądanie Igi Świątek jest przerażające" - pisał jeden z nich na portalu X.

"Iga gra tak dobrze. Zdominowała pierwszego seta" - napisał kolejny kibic z Australii. Jeden z fanów, odpowiadając na krytykę gry Polki, stwierdził, że nasza reprezentantka w takiej formie jest nie do zatrzymania. "Iga Świątek nie jest nudna, po prostu jesteś uczulony na doskonałość. Ona przychodzi po trofea, a nie sławę. Złość się dalej. Kto właściwie może jej przeszkodzić" - napisał jeden z kibiców Polki. Profil Avantage Tenis, opisując mecz Świątek, stwierdził z kolei, że nasza reprezentantka weszła w "tryb demolki".

Jedynym powodem do obaw była reakcja Igi Świątek po jednym z zagrań. "Iga Świątek przełamuje Mayę Joint na 2:1 i płacze. Oby to nie oznaczało, że coś ją boli, że to jakaś kontuzja" - napisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Dawid Celt zwrócił uwagę na jedną rzecz po meczu Świątek. "Tradycyjnie bardzo mocna fizycznie jest Iga Świątek na początku roku. Widać wykonaną pracę w okresie przygotowawczym. Dzisiaj intensywność narzucona przez Świątek na razie nieosiągalna dla Australijki" - podkreślił.

W drugim meczu ćwierćfinału United Cup Hubert Hurkacz zmierzy się z Alexem de Minaurem. W poprzedniej edycji turnieju Polska dotarła aż do finału, w którym zmierzyła się z USA. Amerykańska reprezentacja ostatecznie wygrała United Cup - w singlowym meczu z Igą Świątek lepsza była Coco Gauff, a Hubert Hurkacz przegrał po bardzo zaciętym meczu z Taylorem Fritzem.