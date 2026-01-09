Było już po meczu, gdy Świątek zaczęła mówić o Hurkaczu

Iga Świątek znakomicie rozpoczęła 2026 rok. Nie bez problemów, ale jednak pokonała Evę Lys, a następnie gładko rozprawiła się z Susan Lamens i pomogła Polsce awansować do ćwierćfinału United Cup. Biało-Czerwoni pokonali Niemców i Holendrów wynikiem 3:0. W piątek nasza kadra mierzy się z Australijczykami. Jako pierwsza na kort wyszła Świątek, a jej rywalką była Maya Joint, 32. rakieta świata. Nie ulegało wątpliwości, kto jest faworytką do zwycięstwa.

Iga Świątek mówi o Hurkaczu. Co za słowa

Świątek wywiązała się z tej roli perfekcyjnie. Już w pierwszym secie pokazała całkowitą dominację i kontrolę. Ani razu jej serwis nie był zagrożony. Za to odebrała przeciwniczce aż trzy podania, wygrywając 6:1. W drugiej partii utrzymała koncentrację i wysoki poziom gry. Triumfowała 6:1. Dzięki temu Polska prowadzi 1:0 w starciu z Australią i jest krok bliżej półfinału.

Teraz do gry wkroczy Hubert Hurkacz. Przed nim starcie z Alexem de Minaurem. Polak wrócił do gry po ponad siedmiu miesiącach nieobecności i zachwyca. Czy równie dobry poziom zaprezentuje w starciu z Australijczykiem? Na to pytanie odpowiedziała Świątek w pomeczowym wywiadzie.

- Nie jestem wróżką i nie mogę przewidzieć przyszłości - zaczęła. Była jednak pod ogromnym wrażeniem tego, jak Hurkacz gra w Australii. W końcu pokonał Alexandra Zvereva, trzeciego tenisistę świata i Tallona Griekspoora. - Hubert gra dobrze i jest pewny swoich możliwości. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak był w stanie wrócić, bo po siedmiu miesiącach zapominasz tego uczucia [jak grać, przyp. red.]. Szczerze, doświadczyłam tego, gdy byłam nastolatką - dodawała.

- Nie wiem, jak to poskładał po siedmiu miesiącach przerwy, by grać swój najlepszy tenis. Prezentuje się też lepiej pod względem fizycznym - mówiła, po czym zwróciła się m.in. do australijskich fanów. - Przepraszam was, ale nie buczcie zbyt głośno. Myślę, że siły są wyrównane, patrząc na polskich kibiców. Proszę, przychodźcie na kolejne mecze i wspierajcie nas - dodawała.

Tak Świątek podsumowała mecz z Joint

Podzieliła się też wrażeniami z meczu z Joint. - Intensywność była duża, piłki ważyły sporo. Starałam się walczyć. To na pewno był dobry mecz w moim wykonaniu - podkreślała. - Mimo że jest cieplej, to nie jest tak duszno i wilgotno. Nie spociłam się aż tak. Myślę, że jest odrobinę szybciej niż w poprzednim roku. Rozegrałam tutaj kilka spotkań więc się zaadaptowałam do warunków. Pozytywny dzień. Znakomite przygotowanie przed Melbourne - puentowała.

Teraz na kibiców czeka starcie panów. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego pojedynku na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.