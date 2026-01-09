Spotkanie Igi Świątek (2. WTA) z Mayą Joint (32. WTA) otwierało ćwierćfinałową rywalizację Polski z Australią w United Cup. Wyraźną faworytką tego spotkania była Świątek, która świetnie wywiązała się z tego zadania i wygrała 6:1, 6:1. Polska zatem udanie rozpoczęła rywalizację o półfinał United Cup. To był drugi mecz między Świątek a Joint w historii. Po raz pierwszy Świątek zagrała z Joint we wrześniu zeszłego roku w półfinale turnieju WTA w Seulu i pokonała ją 6:0, 6:2.

"Jednostronne zwycięstwo". Tak Australijczycy komentują triumf Świątek

Australijskie media krótko odnotowały wygraną Świątek przeciwko Joint w ćwierćfinale United Cup. "Świątek zdominowała australijską nastolatkę i wygrała mecz w 58 minut" - pisze dziennik "The Age" w swojej relacji na żywo. Australijczycy też zwrócili uwagę na płacz Świątek podczas pierwszego seta.

"Piątkowe zwycięstwo sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej było dalekie od oczywistego. Świątek rozpłakała się podczas pierwszej przerwy, mimo że w trzecim gemie przełamała Joint i prowadziła 2:1. Polka wróciła na kort i grała dalej. W drugim secie Świątek nie dała ani chwili wytchnienia, nie pokazywała oznak kontuzji czy dolegliwości fizycznych. To było jednostronne zwycięstwo. Joint będzie rozczarowana sposobem, w jaki poniosła porażkę" - odnotowuje serwis northweststar.com.au.

"Joint zmiażdżona przez Świątek. Polska weteranka zdominowała jedną z najbardziej utalentowanych młodych Australijek. Joint otrzymała brutalną lekcję tenisa na tydzień przed Australian Open. Widać po Świątek, że jest w doskonałej formie. Iga grała z szybkością i intensywnością, której Joint po prostu nie była w stanie dorównać. Niewiele zawodniczek w tourze jest w stanie dotrzymać jej kroku, kiedy jest w formie. Joint z pewnością wyciągnie wnioski z tej porażki" - dodaje portal news.com.au.

Około godz. 9:00 czasu polskiego na korcie pojawi się Hubert Hurkacz (83. ATP), który powalczy z Alexem De Minaurem (6. ATP) o zapewnienie Polsce miejsca w półfinale United Cup. To może jednak być bardzo trudne zadanie. W przypadku remisu 1:1 w ćwierćfinale odbędzie się mikst. Jeżeli nie dojdzie do żadnych niespodzianek, to w duecie wystąpią Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Po drugiej stronie najprędzej należy się spodziewać pary Alex de Minaur - Storm Hunter.

Potencjalnym rywalem Polski w półfinale United Cup są Stany Zjednoczone.