Ponad dwa i pół roku temu Justyna Kowalczyk-Tekieli przeżyła wielką tragedię. Podczas zejścia z jednej z gór w Alpach zginął jej mąż, Kacper Tekieli. Mężczyzna został porwany przez lawinę. Mimo wszystko kobieta obiecała sobie, że zaszczepi w ich synu miłość do gór i będzie spędzać z nim aktywnie czas. Sama nie rezygnuje z górskich wypraw. Nie tak dawno zdobyła Wielki Giewont - szczyt w Tatrach Zachodnich o wysokości 1894 m n.p.m. Była biegaczka narciarska mieszka na co dzień u podnóża gór, w miejscowości Kasina Wielka. I najpewniej stamtąd opublikowała najnowszą relację na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromne zamieszanie wokół dyskwalifikacji Polaka na TCS. O co chodzi z zakazem fluoru?

Justyna Kowalczyk-Tekieli chwali się zimą za oknem. "Musi być..."

Zima zaatakowała Polskę. Niemal cały kraj pokryty jest białym puchem. Utrzymują się również minusowe temperatury i jeszcze przez kilka dni mieszkańcy mogą liczyć na zimową aurę. Pochwaliła się nią właśnie Kowalczyk-Tekieli. W piątek z samego rana opublikowała na InstaStory zdjęcie z samochodu. Za oknem widać pokryte śniegiem i uginające się pod jego ciężarem drzewa.

Na pierwszym planie jest natomiast widoczna kierownica i pulpit. Możemy z niego wyczytać godzinę - 5:45 - a także temperaturę, która panuje na zewnątrz. To aż -13 stopni Celsjusza. "Jest zima, to musi być zimno" - podkreśliła Kowalczyk-Tekieli, dodając wymowne emotikony. Widać, że była sportsmenka jest ewidentnie zadowolona z zimowej aury. Z pewnością cieszy ją ona również dlatego, że kobieta wciąż pozostaje aktywna fizycznie i może korzystać z uroków tej pory roku.

Justyna Kowalczyk-Tekieli Screen z https://www.instagram.com/stories/justyna.kowalczyk.tekieli/3806029051794866263/?hl=pl

Zobacz też: Skandal przed PŚ w Zakopanem. Trener Polaków reaguje.

Ma 42 lata, a wciąż rywalizuje

Justyna Kowalczyk-Tekieli to najwybitniejsza polska biegaczka narciarska w historii. W dorobku ma m.in. cztery Kryształowe Kule Pucharu Świata, pięć medali olimpijskich, osiem medali mistrzostw świata i cztery zwycięstwa w Tour de Ski. Mimo że zakończyła już karierę, to można było zobaczyć ją na trasie, m.in. podczas wielu biegów górskich, takich jak: Ski Classics czy Biegu Piastów. We wrześniu 2025 wzięła udział w Rosetta Verticale Trail Run w Dolomitach, gdzie zajęła drugie miejsce, a rywalizowało aż 69 pań.