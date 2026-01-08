W sierpniu ubiegłego roku Polski Związek Podnoszenia Ciężarów poinformował, że Europejska Federacja Podnoszenia Ciężarów, powierzyła Polsce organizację mistrzostw Europy U-20 i U-23 w 2026 roku. Mistrzostwa miały odbyć się we wrześniu w Lublinie.

Polsce odebrano mistrzostwa Europy. Rosjanie triumfują

W ostatnich dniach fani podnoszenia ciężarów otrzymali fatalną informację. Europejska Federacja Podnoszenia Ciężarów (EWH) zdecydowała się odebrać Polsce organizację ME U-20 i U-23. "W komunikacie na oficjalnej stronie federacji możemy przeczytać, iż "decyzja ta została podjęta po tym, jak kraj gospodarz nie zapewnił wymaganych gwarancji dostępu wizowego dla sportowców z Rosji i Białorusi" - czytamy" - pisał Norbert Amlicki ze Sport.pl. W efekcie mistrzostwa odbędą się Albanii.

Rosyjskie media także zareagowały na taką decyzję EFPC. Oczywiście triumfalnie.

"Polska została surowo ukarana za nienawiść do Rosji. Idealna odpowiedź na chaos w sporcie" - pisze "News.Sportbox.ru".

"Europejscy działacze sportowi niespodziewanie stanęli w obronie interesów Rosji. Nawet jeśli Rosjanie wracają na międzynarodowe zawody na całym świecie, wciąż istnieją kraje gotowe skrzywdzić Rosję nikczemnymi czynami. Polscy politycy w końcu doświadczyli negatywnych skutków rusofobii, przegrywając prestiżowy konkurs. Polacy byli zaskoczeni, gdy dowiedzieli się, że nienawiść do Rosjan może być bardzo kosztowna." - pisze dziennikarz.

Nie brakuje też kpin pod adresem Polski.

"Polacy za słaby wynik na ME juniorów w 2025 roku, przygotowywali się do odkupienia win w tym roku, bo impreza miała odbyć się na ich ojczystym terenie. Lokalni urzędnicy wymyślili plan niezawodny jak szwajcarski zegarek: po prostu uniemożliwić wjazd do kraju silnym zawodnikom z Rosji i Białorusi. W wielu dyscyplinach ta praktyka okazała się skuteczna i przyniosła oczywiste korzyści rusofobom. Ale nie w tej" - czytamy.

"Powrót do normalności? Polsce odebrano Mistrzostwa Europy Juniorów w Podnoszeniu Ciężarów z powodu odmowy wiz dla Rosjan" - to tytuł ze "sport-express.ru".

"Zawody miały się odbyć w Polsce pod koniec września. Mimo że do rozpoczęcia turnieju pozostało ponad sześć miesięcy, zawodnicy już zaczęli mieć problemy z wizami. Kraj gospodarz odmówił udzielenia jakichkolwiek gwarancji dotyczących wydania wiz. W efekcie oznaczało to zakaz wjazdu dla obywateli Rosji i Białorusi oraz uniemożliwienie im udziału w Mistrzostwach Europy. Niespodziewanie zarząd EWF stanął w obronie dyskryminowanych sportowców i pozbawił Polskę prawa do organizacji turnieju" - dodaje dziennikarz.