Wrze po meczu Realu. "Nie jest to godne sportowca"

Real Madryt awansował do finału Superpucharu Hiszpanii. Zespół Xabiego Alonso pokonał 2:1 Atletico Madryt po golach Federico Valverde i Rodrygo. Poza spektakularnym trafieniem Valverde z rzutu wolnego ten mecz został zapamiętany także z wydarzeń na linii Diego Simeone - Vinicius Junior. Trener Atletico chciał wyprowadzić Brazylijczyka z równowagi. - Vini, Florentino Perez (prezes Realu Madryt - red.) wyrzuci cię z Realu, pamiętaj, że ci o tym powiedziałem - mówił Simeone. - Słuchaj, słuchaj - dodał Argentyńczyk po tym, jak Vinicius zszedł z boiska i był wygwizdywany.

REKLAMA

Zobacz wideo Boruc o końcu kariery: Nikt o tym nie mówi, zwykłe wyniesie śmieci stało się problemem

Xabi Alonso komentuje to, co zrobił Simeone. "Nie jest to godne sportowca"

Hiszpańscy dziennikarze zapytali Alonso na pomeczowej konferencji prasowej o sytuację między Viniciusem a Diego Simeone.

- Ja staram się szanować piłkarzy drużyny przeciwnej i zwykle się do nich nie zwracam. Ale kiedy przeczytałem i usłyszałem, co zostało do niego powiedziane, to podoba mi się to jeszcze mniej. Uważam, że to nie jest zachowanie godne sportowca, to, co mu powiedział. Dla mnie nie wszystko wolno. Trzeba okazywać szacunek rywalowi i wszystko, co dzieje się na boisku, ma swoje granice - powiedział (cytat za: realmadryt.pl).

Wcześniej dziennikarze starali się poznać perspektywę Simeone na całą sytuację, ale trener Atletico wypalił wprost, że już jej nie pamięta. - Nie mam nic do skomentowania. To, co dzieje się na boisku, odkąd byliśmy mali, zostaje na boisku. Nic więcej. Nie pamiętam, co mówiłem, mam kiepską pamięć - tłumaczył Simeone.

Czy Mbappe zagra przeciwko Barcelonie? "Odczucia są dobre"

Real Madryt podchodził do derbowego spotkania z Atletico bez Kyliana Mbappe. Francuz skręcił kolano, przez co nie mógł wystąpić w spotkaniach z Realem Betis (5:1) i Atletico (2:1). Czy jest szansa na to, że Mbappe zagra w finale Superpucharu przeciwko Barcelonie?

Zobacz też: Reprezentant Polski ujawnia, o czym rozmawiał z Podolskim. "Miał rację"

- Kylian przylatuje jutro. Mecz z Barceloną będzie zupełnie inny. Z jego zdrowiem jest dużo lepiej. Trenował i odczucia są dobre. A szanse na grę, jak u wszystkich, którzy są w zespole, takie same, żeby zagrać - dodał Alonso.

Do tej pory Mbappe zagrał w 24 meczach Realu Madryt we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 29 goli i zanotował pięć asyst. Mbappe zagrał dziewięć spotkań przeciwko Barcelonie i zdobył w nich dwanaście bramek. Do tej pory Mbappe wygrał tylko jeden z czterech "Klasyków" w roli zawodnika Realu Madryt.

Finał Superpucharu Hiszpanii między Barceloną i Realem Madryt odbędzie się w niedzielę o godz. 20:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.