Powrót na stronę główną

Iga Świątek wróciła na kort! Jest potwierdzenie

Ponad miesiąc temu można było zobaczyć Igę Świątek na korcie, podczas Billie Jean King Cup. Teraz Polka wraca na kort i zagra w turnieju pokazowym w Shenzhen. Pojawiły się pierwsze nagrania z przywitania Świątek na lotnisku i jej pierwszego treningu.
TENNIS-SEOUL/
Fot. REUTERS/Kim Soo-hyeon

6 - tyle turniejów wielkoszlemowych wygrała dotychczas Iga Świątek. 24-letnia tenisistka cztery razy triumfowała w Rolandzie Garrosie, raz na Wimbledonie i w US Open. Polka cały czas jednak czeka na zwycięstwo w Australian Open. Wtedy zostałaby jedyną aktywną tenisistką, która zwyciężyła w finałach wszystkich turniejów wielkoszlemowych. 

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Iga Świątek jest już w Chinach. Pojawiły się nagrania

Teraz Iga Świątek nie będzie mogła w spokoju odpoczywać w święta Bożego Narodzenia. Już w piątek, 26 grudnia rozpocznie bowiem udział w turnieju pokazowym w Shenzhen. Właśnie tego dnia Polka zmierzy się z Kazaszką Jeleną Rybakiną (5. WTA), która wygrała tegoroczny turniej WTA Finals, rozgrywany z udziałem ośmiu najlepszych tenisistek rankingu WTA. 

"Chcę tylko życzyć wam Wesołych Świąt! Mam nadzieję, że spędzicie je dokładnie tak, jak chcecie. Jako że dzisiaj jestem w drodze do Chin, to coś dla was" - napisała Świątek we wtorek w mediach społecznościowych i pokazała, jak umalowała się na kolację wigilijną.

W środę w mediach społecznościowych pojawiły się filmy z przywitania Igi Świątek na lotnisku w Chinach. Tuż po wejściu na lotnisku Polka pozuje do zdjęcia z kobietą, a w tle widać piękną choinkę. 

W serwisie X można też zobaczyć krótki filmik z pierwszego treningu Świątek w Shenzhen. 

W turnieju World Tennis Continental Cup w Shenzhen Świątek zagra w drużynie europejskiej. Są w niej Szwajcarka Belinda Bencic, Monakijczyk Valentin Vacherot oraz Włoch Flavio Cobolli.

Zobacz także: Tak kibice z Polski potraktowali Świątek. Tenisistka reagować

Drużynę światową utworzą: Kazaszka Jelena Rybakina, Chinka Wang Xinyu, Rosjanin Andriej Rublow i Chińczyk Zhang Zhizhen.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla pasjonatów. Ile wiesz o najsłynniejszych polskich sportowcach? Komplet poza zasięgiem