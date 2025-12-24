Iga Świątek (2. WTA) myśli o nadchodzącym sezonie. Pod koniec okresu przygotowawczego przystąpi do turnieju pokazowego, rozgrywanego w trakcie Bożego Narodzenia. Jako że zmagania odbywają się w Shenzen, to Polka nieco inaczej musiała zaplanować święta. W tym wszystkim nie zapomniała o kibicach.

Iga Świątek złożyła świąteczne życzenia. Polka jest w drodze do Azji

W wigilijne popołudnie - o godzinie 16:07 - tenisistka zamieściła na Instagramie krótki wpis bożonarodzeniowy. "Chcę tylko życzyć wam Wesołych Świąt! Mam nadzieję, że spędzicie je dokładnie tak, jak chcecie" - napisała. Do tego załączyła nagranie, ujawniając przy tym swój harmonogram. Wigilię spędza w podróży.

"Jako że dzisiaj jestem w drodze do Chin, to coś dla was" - dodała. O co chodzi? Otóż pokazała, jak umalowała się na kolację wigilijną, którą miała wcześniej ze względu na uczestnictwo we wspomnianym turnieju pokazowym. Świątek w umalowaniu się pomogła makijażystka Ewelina Krasoń.

Wpis Świątek szybko obiegł sieć. W niecałą godzinę zdobył ponad 11 tys. polubień i 350 komentarzy.

Iga Świątek pokazała swój makijaż. Nie zrobiła tego sama. Tak wygląda współpraca z tenisistką

Obie kobiety znają się już od dawna, gdyż współpracowały w ramach realizacji przedsięwzięcia dla jednego ze sponsorów zawodniczki. A Krasoń odsłaniała kulisy współpracy z sześciokrotną mistrzynią Wielkiego Szlema. "Iga jest szalenie inteligentną dziewczyną z super poczuciem humoru. Praca z nią to dla mnie zawsze przyjemność" - pisała.

Iga Świątek zachwyca też na korcie, a zbliżający się turniej pokazowy będzie dla niej ważnym testem przed startem rozgrywek cyklu WTA. Polka pierwszy mecz w Shenzen rozegra w piątek 26 grudnia przeciwko Jelenie Rybakinie (5. WTA), triumfatorce listopadowych WTA Finals.