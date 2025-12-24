0:6, 1:6. Totalna zapaść Świątek. "Nie może tak być"

Miniony sezon dla Igi Świątek był słodko-gorzki. Trochę gorzej się zaczął - długi czas bez tytułu, aż w końcu sięgnęła po niego na... Wimbledonie. Później jeszcze triumfowała w Cincinnati i na Korea Open. Po tych sukcesach Polka zakończyła zmagania w tym roku odpadnięciem z grupy WTA Finals.

Dziennikarz spojrzał na wyniki Igi Świątek i wypalił: To dosyć niepokojące

Na temat wyników Igi Świątek porozmawiali Marek Furjan i Dawid Celt na kanale Break Point. Dziennikarz w trakcie programu rzucił, że Iga Świątek w tym roku przegrała 43 sety. - Dla porównania Sabalenka 36, więc to nie jest jakaś tam przepaść, biorąc pod uwagę, że ona przegrała pięć meczów mniej - przypomniał.

Potem dziennikarz dodał, że wynotował, ile z tych przegranych setów, były przegrane bardzo wysoko, np. 0:6 lub 1:6. - Było ich aż 13, co daje 30 proc. wszystkich przegranych setów - zaznaczył i dodał, że Polka znalazła się wśród sześciu tenisistek z szerokiej czołówki, które przegrały najwięcej setów tak wysoko. Dla porównania Sabalenka przegrała tak wysoko tylko dwa sety, co daje ok. 5 procent. - To jest dosyć niepokojące - stwierdził.

Dawid Celt: Trzeba nad tym popracować

Na te słowa Dawid Celt zareagował: - Jest to jakaś tendencja - początki drugich setów, które jej się nie układały i traciła koncentrację, i wpuszczała zawodniczki, a nie dociskała je po pierwszym udanym secie. Często, kiedy wpadała w turbulencje przeciwko tym najlepszym, nie była w stanie zareagować - stwierdził.

- Rzeczywiście to były dwa tematy, które w tym roku poprawiały. Jak coś się poprawi, to coś się pogorszy. Ciągła praca nad czymś. Wcześniej mówiliśmy, że Iga źle zaczynała, była spięta i notowała taki slow start. To się poprawiło. Z drugiej strony popsuło się to, o czym mówimy. Bez wątpienia trzeba nad tym popracować i zastanowić w kontekście przyszłego roku - dodał.

Z czego to wynika? Dawid Celt wskazał, czego jej brakowało

Marek Furjan dopytywał "z czego to wynika"? - Moim zdaniem wynika to trochę z tego, że to są naczynia połączone. Brakowało energii w głowie, a co za tym idzie - pomysłu, reakcji, analizy tego, co się dzieje i jak z tego wyjść. Nie było waleczności i nieustępliwości, do czego nas przyzwyczaiła - odparł Celt.

- Nie jest to nic nadzwyczajnego, bo takie okresy się zdarzają, ale w przypadku tak dobrej tenisistki, powinno być ich trochę mniej. Nie może być tak, że odjeżdża ci mecz 1:1, czy 0:1 - podkreślił.

- Wydaje mi się, że czasami tego zęba Idze brakowało, za łatwo się to rozjeżdżało i jest za dobrą tenisistką, żeby to wszystko w takim tempie jej uciekało. Powinna być jakaś reakcja i próba gry inaczej. Łatwo się opowiada, a trudno jest, jak jesteś pod dużą presją na korcie.