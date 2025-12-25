Oto sensacyjna rywalka Świątek w Wielkim Szlemie. "Jest skazana"

Aż 11 z 15 ostatnich turniejów wielkoszlemowych padło łupem dla którejś z trójki: Iga Świątek (2. WTA), Aryna Sabalenka (1. WTA), Coco Gauff (3. WTA). W tym okresie najwięcej razy triumfowała Polka - pięć razy, Sabalenka cztery i Gauff - dwa.

Ekspert o rywalce Igi Świątek. "Jest skazana na zdobycie wielkiego tytułu"

Nie ma wątpliwości, że Sabalenka, Świątek i Gauff będą też faworytkami w turniejach wielkoszlemowych w przyszłym roku. Eksperci uważają, że mogą im przeszkodzić przede wszystkim Kazaszka Jelena Rybakina czu Rosjanka Mirra Andriejewa.

Inną kandydatkę, trochę niespodziewaną do zdobycia tytułu wielkoszlemowego wskazał Alex Corretja, były hiszpański tenisista, finalista Rolanda Garrosa w 1998 i 2001 roku, a obecnie ekspert telewizyjny. Wytypował bowiem Hiszpankę Paulę Badosę (25. WTA).

- Hiszpański tenis kobiecy potrzebuje Badosy. Jest ona zawodniczką o najwyższym poziomie i wielkiej osobowości. Oby była zdrowa fizycznie i znalazła dobrą równowagę, by mogła grać dobrze zarówno pod względem tenisowym, jak i mentalnym. Myślę, że Paula to zawodniczka, która jest skazana do wygrania wielkiego tytułu, do dotarcia tam, gdzie sama marzy być, i że będzie to możliwe tylko wtedy, gdy ominą ją kontuzje i liczne wahania formy. Uważam, że zawsze myślała i marzyła o osiągnięciu czegoś, czego inne zawodniczki sobie nawet nie wyobrażają i sądzę, że jest do tego zdolna - powiedział Corretja w rozmowie z Eurosportem.

Badosa w 2025 roku osiągnęła swój najlepszy wynik w turnieju wielkoszlemowym. Dotarła bowiem do półfinału Australian Open. Hiszpanka ten sezon skończyła z bilansem 18 zwycięstw i 14 porażek.