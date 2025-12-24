W swojej singlowej karierze Anna Kurnikowa raz zagrała w wielkoszlemowym półfinale. Przegrała w nim ze zwyciężczynią turnieju, Szwajcarką Martiną Hingis. Lepiej radziła sobie w grze deblowej, dwukrotnie zwyciężając w Australian Open - w parze z Hingis.

W 2003 roku, w wieku zaledwie 22 lat, zakończyła karierę. Powodem były problemy z plecami. Kurnikowa powszechnie znana była ze swojej urody, co przyniosło jej sławę nie mniejszą niż jej występy na światowych kortach - i niewygasającą przez lata po odejściu ze sportu.

Oto partner Anny Kurnikowej

W 2001 roku zagrała rolę w teledysku Enrique Iglesiasa do piosenki "Escape". Tenisistka związała się z hiszpańskim wokalistą. Szczęśliwy związek tworzą już od przeszło dwudziestu lat. Do tej pory Iglesias i Kurnikowa wychowywali trójkę dzieci. Bliźniaki Nicolas i Lucy urodzili się 16 grudnia 2017 roku, a córka Mary przyszła na świat 30 stycznia 2020.

Anna Kurnikowa urodziła dziecko

Kurnikowa zniknęła z życia publicznego. Rzadko pojawia się na najróżniejszych wydarzeniach, jednak nie zapomnieli o niej fotoreporterzy. Kilka miesięcy temu jeden z nich zrobił zdjęcie, na którym wyraźnie było widać ciążowy brzuszek. W końcu sama tenisistka poinformowała o pięknej nowinie. Podzieliła się swoim szczęściem poprzez post na Instagramie, dodając krótki opis - "Moje słoneczko".

Anna Kurnikowa bardzo dba o swoją prywatność. O przyjściu na świat swojej pociechy poinformowała po tygodniu, a co więcej nie zdradziła imienia ani nawet płci swojej nowej pociechy. Wiemy jedynie, że dziecko przyszło na świat 17 grudnia. Będzie obchodzić więc urodziny dzień po starszych o osiem lat bliźniakach.