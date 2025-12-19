Sensacja! Oto gdzie Świątek zagra przed Australian Open. Fortuna do wygrania

Iga Świątek od nieco ponad miesiąca ma przerwę od grania. Po raz ostatni na korcie pojawiła się przy okazji turnieju Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim. Od tamtej pory regeneruje się przed startem kolejnego sezonu. Powrót do rywalizacji będzie oczywiście podporządkowany przygotowaniom do Australian Open - jedynego turnieju Wielkiego Szlema, w którym Polka nie zdobyła głównego trofeum. Mimo to w jej kalendarzu znalazło się miejsce na bardzo nietypową imprezę.

Tam zagra Świątek na kilka dni przed Australian Open. Wszystko jasne

W piątek oficjalna strona Australian Open poinformowała, że Świątek dosłownie tuż przed rozpoczęciem zmagań w głównej drabince, weźmie udział w AO 1 Point Slam. Co to takiego? Chodzi o turniej, który zostanie rozegrany w środę 14 stycznia na Rod Laver Arena w Melbourne, czyli arenie zmagań tradycyjnego Australian Open. Główną nagrodą będzie w nim kwota miliona dolarów. Zasady będą jednak zupełnie inne niż zwykle.

W zawodach poza profesjonalnymi tenisistami będą uczestniczyć... amatorzy. O zwycięstwie w danym meczu rozstrzygnie zaś zaledwie jedna akcja. O tym, kto będzie serwował, zadecyduje rzut monetą lub gra w "kamień, papier, nożyce". Amatorzy będą mieli do dyspozycji dwa serwisy, a zawodowcy tylko jeden. Całe zmagania rozegrane będą systemem pucharowym, a więc jedna porażka będzie skutkowała odpadnięciem. Wynik rywalizacji może być więc całkowicie nieprzewidywalny.

Świątek kontra... amatorzy z Australii. To nie żart

Poza Świątek swój udział w imprezie zapowiedzili już m.in. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Nick Kyrgios czy Coco Gauff. - To, że gwiazdy takie jak Iga Świątek, Jannik Sinner i Coco Gauff są zaangażowane w grę ze zwykłymi Australijczykami, którzy będą kwalifikowali się do turnieju w mistrzostwach stanowych, idealnie oddaje istotę tego wydarzenia - łączenie ludzi poprzez tenis w ekscytujący i inkluzywny sposób - powiedział dyrektor zawodów Craig Tiley.

Spośród amatorów w głównej drabince zobaczymy tylko mistrzów każdego z sześciu stanów Australii. Organizatorzy zapewnią im na ten czas zakwaterowanie, posiłki i transport. Ten, który utrzyma się w turnieju najdłużej, otrzyma w nagrodę samochód - najnowszą Kię EV3 GT-Line. Z kolei dla końcowego zwycięzcy poza milionem dolarów przewidziany jest puchar wykonany z australijskiego srebra, zaprojektowany i stworzony przez ABC Bullion.