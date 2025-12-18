Powrót na stronę główną

Tego nie mógł przewidzieć nawet Owsiak. Zwrot ws. Świątek i WOŚP

Wspaniały gest polskiej prezenterki telewizyjnej. Paulina Krupińska-Karpiel wspólnie z koleżankami wylicytowała trening, który dla pań przeprowadził trener Igi Świątek. Team wiceliderki rankingu WTA wręczył zwyciężczynią również rakietę z podpisem Polki. Wiemy już, że ten przedmiot będzie miał podwójną moc. Krupińska-Karpiel przekazała bowiem rakietę na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Iga Świątek; Jerzy Owsiak
Instagram/iga.swiatek; Agencja Wyborcza.pl

Iga Świątek już niedługo rozpocznie rywalizację w sezonie 2026. Polka będzie chciała wrócić na szczyt rankingu WTA. Jej pierwszym dużym celem będzie turniej Australian Open. Nasza najlepsza tenisistka przebywa jeszcze w Polsce, gdzie nie brakuje jej zajęć. Ostatnio zainaugurowała m.in. pilotażowy program stypendialny. To działanie podjęte w ramach fundacji Polki, której celem jest wspieranie młodych sportowców. 

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Wim Fissette przeprowadził zwycięski trening. Przekazał też wyjątkowy prezent  

Prezenterka telewizyjna Paulina Krupińska-Karpiel wspólnie z aktorką Joanną Koroniewską oraz dziennikarką Katarzyną Kolendą-Zalewską wylicytowała podczas balu charytatywnego trening, który przeprowadził trener Igi Świątek, Wim Fissette. Doskonalenie umiejętności pod okiem Belga nie było jednak jedynym prezentem. Zwyciężczyniom przekazano też rakietę z podpisem wiceliderki rankingu WTA. 

Wyjątkowa rakieta trafi na licytację Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Wiemy już, że wyjątkowy prezent będzie mieć podwójną moc. Rakieta przekazana Krupińskiej, Koroniewskiej i Kolendzie-Zalewskiej trafi na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

- A rakieta z podpisem Igi trafia na licytację WOŚP. Bo pomaganie to zawsze wygrany mecz - napisała na Instagramie Paulina Krupińska-Karpiel. 

 

Zobacz też: Świątek o krok od wielkiego sukcesu. Tych słów Polki nikt nie przewidział

Iga Świątek od lat wspiera WOŚP 

Decyzja prezenterki mogła zaskoczyć nawet Jurka Owsiaka. Rakieta z podpisem Świątek z pewnością będzie miała wielką moc podczas licytacji. Najlepsza polska tenisistka od lat wspiera działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazując niezwykłe gadżety związane ze swoją karierą i tenisem

W poprzednim roku Polka podarowała na licytację swoją rakietę z sezonu 2024, a także wyjątkowy obraz z klocków Lego, upamiętniający jej zwycięstwo w French Open. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla pasjonatów. Ile wiesz o najsłynniejszych polskich sportowcach? Komplet poza zasięgiem