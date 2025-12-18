Decyzja Alcaraza wstrząsnęła światem tenisa. Ujawnili powody

Alcaraz w trakcie sezonu 2025 dopiął swego i odzyskał jedynkę światowego rankingu z rąk Jannika Sinnera (mimo że przegrał z nim w ATP Finals). Na przestrzeni dwunastu miesięcy cieszył się też m.in. z tytułu Roland Garros oraz US Open. Te sukcesy, jak i wszystkie poprzednie w seniorskim tourze odnosił pod skrzydłami Ferrero. Byłego hiszpańskiego tenisisty, który sam w przeszłości triumfował w French Open i był czołowym zawodnikiem na świecie.

To dlatego Alcaraz zmienił trenera?

W środę Alcaraz ogłosił, że w nadchodzącym sezonie nie będzie pracował już z Ferrero. Dlaczego? Portal "sportskeeda.com" wyliczył teorie, które pojawiły się w Internecie. Pierwsza z nich (magazynu "CLAY") mówi o tym, że dotychczasowy trener 22-latka miał nie dogadywać się z jego ojcem. "Pojawiły się duże niezgodności między Ferrero a ojcem Alcaraza na temat tego, jak zarządzać karierą tenisisty, jak dowiedzieliśmy się z anonimowego źródła" - czytamy.

Javier de Diego, dziennikarz Radio Nacional de Espana, twierdzi natomiast, że trener zwyczajnie nie dogadał się w sprawie nowego kontraktu z przedstawicielami tenisisty. - Do zakończenia współpracy doszło dwa dni temu. Powodem jest brak porozumienia kontraktowego, a nie rozbieżności dotyczące metodologii czy harmonogramu treningów, zarówno fizycznych, jak i technicznych. Można powiedzieć, że współpraca została zerwana z powodu braku porozumienia w negocjacjach nowego kontraktu Juana Carlosa Ferrero jako trenera Carlosa Alcaraza - komentuje Hiszpan.

Natomiast Kiko Navarro, pierwszy trener Alcaraza, usłyszał, że jego otoczenie doradziło mu zmianę trenera. Sam tenisista nie był co do niej przekonany. - Tu chodziło bardziej o środowisko niż zawodnika. Carlitos zawsze chroni swoich trenerów. Był taki ze mną i wiem, że był taki z Juanem Carlosem. Ale w tej sytuacji powody zakończenia współpracy nie dotyczyły jego ani sportu [...] To inni ludzie podjęli tę decyzję, a nie Carlitos. Mają swoje powody, o których dokładnie nie wiem - powiedział Navarro.

Carlos Alcaraz w seniorskim tourze zadebiutował w 2018 roku. Od tamtego czasu wygrał 24 turnieje rangi ATP, w tym 6 wielkoszlemowych.