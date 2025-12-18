Powrót na stronę główną

Decyzja Alcaraza wstrząsnęła światem tenisa. Ujawnili powody

Zmiany trenera zazwyczaj mają miejsce, gdy wyniki sportowe się nie zgadzają, ale ta sytuacja była kompletnie inna. Carlos Alcaraz po kapitalnym sezonie ogłosił w środę, że rozstaje się z Juanem Carlosem Ferrero. W przestrzeni medialnej błyskawicznie pojawiły się różne spekulacje. Istnieją dokładnie trzy teorie, dlaczego 22-latek nie będzie już pracował z rodakiem.
Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero
Fot. REUTERS/Yves Herman

Alcaraz w trakcie sezonu 2025 dopiął swego i odzyskał jedynkę światowego rankingu z rąk Jannika Sinnera (mimo że przegrał z nim w ATP Finals). Na przestrzeni dwunastu miesięcy cieszył się też m.in. z tytułu Roland Garros oraz US Open. Te sukcesy, jak i wszystkie poprzednie w seniorskim tourze odnosił pod skrzydłami Ferrero. Byłego hiszpańskiego tenisisty, który sam w przeszłości triumfował w French Open i był czołowym zawodnikiem na świecie.

To dlatego Alcaraz zmienił trenera?

W środę Alcaraz ogłosił, że w nadchodzącym sezonie nie będzie pracował już z Ferrero. Dlaczego? Portal "sportskeeda.com" wyliczył teorie, które pojawiły się w Internecie. Pierwsza z nich (magazynu "CLAY") mówi o tym, że dotychczasowy trener 22-latka miał nie dogadywać się z jego ojcem. "Pojawiły się duże niezgodności między Ferrero a ojcem Alcaraza na temat tego, jak zarządzać karierą tenisisty, jak dowiedzieliśmy się z anonimowego źródła" - czytamy. 

Javier de Diego, dziennikarz Radio Nacional de Espana, twierdzi natomiast, że trener zwyczajnie nie dogadał się w sprawie nowego kontraktu z przedstawicielami tenisisty. - Do zakończenia współpracy doszło dwa dni temu. Powodem jest brak porozumienia kontraktowego, a nie rozbieżności dotyczące metodologii czy harmonogramu treningów, zarówno fizycznych, jak i technicznych. Można powiedzieć, że współpraca została zerwana z powodu braku porozumienia w negocjacjach nowego kontraktu Juana Carlosa Ferrero jako trenera Carlosa Alcaraza - komentuje Hiszpan. 

Natomiast Kiko Navarro, pierwszy trener Alcaraza, usłyszał, że jego otoczenie doradziło mu zmianę trenera. Sam tenisista nie był co do niej przekonany. - Tu chodziło bardziej o środowisko niż zawodnika. Carlitos zawsze chroni swoich trenerów. Był taki ze mną i wiem, że był taki z Juanem Carlosem. Ale w tej sytuacji powody zakończenia współpracy nie dotyczyły jego ani sportu [...] To inni ludzie podjęli tę decyzję, a nie Carlitos. Mają swoje powody, o których dokładnie nie wiem - powiedział Navarro. 

Carlos Alcaraz w seniorskim tourze zadebiutował w 2018 roku. Od tamtego czasu wygrał 24 turnieje rangi ATP, w tym 6 wielkoszlemowych.

