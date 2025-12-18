"Zdradziła" Rosję dla innego kraju. Legenda od razu wydała wyrok

W ostatnim czasie kilka rosyjskich zawodniczek podjęło decyzję o zmianie obywatelstwa. Tym samym Anastazja Potapowa zagra pod flagą Austrii, Daria Kasatkina będzie reprezentować Australię, zaś Maria Timofiejewa i Kamilla Rachimowa będą grać dla Uzbekistanu. Taki sam kierunek, jak dwie ostatnie zawodniczki, wybrała Polina Kudermietowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

W Rosji reagują. "To żadna strata"

Decyzję Kudermietowej już wcześniej komentowała między innymi Natalja Wichlancewa, o czym pisaliśmy na Sport.pl. Teraz głos zabrał dwukrotny wielkoszlemowy mistrz, Jewgienij Kafielnikow. Były lider światowego rankingu w ostrych słowach odniósł się do zmiany obywatelstwa przez 22-latkę.

- Nie uważam odejścia Kudermietowej za stratę dla naszego tenisa. Podjęła swoją decyzję i nie wpłynie ona w żaden sposób na Rosję. Jak zostanie zapamiętana jako sportowiec? Nie mogę tego nawet skomentować - stwierdził cytowany przez "Przegląd Sportowy" były tenisista.

O wpływanie na decyzję młodszej z sióstr Kudermietowych z kolei Kafielnikow posądza... jej partnera, który pochodzi z Uzbekistanu. Rosjanin stwierdził również, że tylko prezes Rosyjskiej Federacji Tenisowej, Szamil Tarpiszczew, może oficjalnie ogłosić zmianę barw narodowych przez zawodniczkę.

Warto przypomnieć, że negatywnie o zmianie obywatelstwa wypowiadała się także liderka światowego rankingu - pochodząca z Białorusi Aryna Sabalenka. "Saba" w rozmowie z Piersem Morganem stwierdziła, że jest dumna z pochodzenia i nie zamierza zdradzać ojczyzny. W przeciwieństwie do Rosjanek.

Zobacz też: Tak w Rosji piszą o masowej uciecze z kraju. "Możemy mówić o nowej fali"