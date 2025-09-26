Gorzej być nie mogło! Hurkacz ogłosił hiobowe wieści

11 czerwca 2025 r. - to data ostatniego meczu Huberta Hurkacza w tourze. Było to spotkanie z Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem, wygrane 7:6 (2), 6:4 przez Polaka. Później Hurkacz narzekał na problemy z kolanem, przez które wycofał się z turnieju w Halle i z wielkoszlemowego Wimbledonu. Potem Hurkacz przeszedł operację artroskopii kolana, a przez kolejne tygodnie skupiał się na rehabilitacji. W związku z tym pojawiło się pytanie - czy Hurkacz będzie w stanie wrócić do rywalizacji jeszcze w tym sezonie?

Hurkacz wróci do gry w przyszłym sezonie. "Codziennie pracuję z zespołem"

Hurkacz poinformował opinię publiczną w poście na Instagramie, że wróci do gry dopiero w przyszłym sezonie. "Najlepszą decyzją jest start w kolejnym sezonie - w pełni gotowy do walk. Czuję się dobrze, wszystko idzie tak jak trzeba i wygląda naprawdę pozytywnie. Codziennie pracuję z moim zespołem na siłowni, na korcie i z fizjoterapeutą" - ogłosił nasz tenisista. Należy się więc nastawiać na to, że Hurkacz wróci do gry na wielkoszlemowe Australian Open.

"Chciałbym Wam bardzo podziękować za wszystkie wiadomości, wsparcie i dobre słowa, które od Was dostaję. To dla mnie ogromnie ważne i dodaje mnóstwo energii. Dziękuję, że jesteście ze mną i do zobaczenia już wkrótce na turniejach" - dodał Hurkacz, zwracając się bezpośrednio do kibiców.

Hurkacz nie wróci na topowy poziom? "To byłoby pewnego rodzaju cudem"

Warto przypomnieć, że Hurkacz nabawił się kontuzji kolana podczas zeszłorocznego Wimbledonu, ale nie poddał się operacji, tylko wybrał leczenie zachowawcze. Po czasie okazało się, że ta decyzja była błędem.

"W ostatnich tygodniach zmagałem się z problemami z kolanem - bólem, zbieraniem się płynu i innymi dolegliwościami, które mocno utrudniały mi treningi i rywalizację. Podczas zabiegu usunięto przerośniętą błonę maziową, odpowiedzialną za stan zapalny, ból i wszystkie związane z tym problemy. Teraz zaczynam rehabilitację i wrócę na kort dopiero wtedy, gdy będę w 110 proc. gotowy, by znów rywalizować" - pisał Hurkacz po operacji.

- Podrażnienie błony maziowej to słowo-wytrych. Może nim być wszystko. Jeżeli kolano nie jest w pełni wyleczone, to, niestety, bardzo źle rokuje. Na tyle źle, że raczej nie będzie w stanie wrócić do normalnego poziomu i przy każdej ostrzejszej grze te dolegliwości mogą nawracać. Powrót do poważnej gry, kiedy Hurkacz był w czołowej "10" i wygrywał turnieje, byłby przy niewłaściwym stanie jego kolana pewnego rodzaju cudem - komentował dr Robert Śmigielski.

W momencie rozgrywania ostatniego meczu w sezonie Hurkacz był notowany na 32. miejscu w rankingu ATP. Teraz Polak jest dużo niżej, bo na 69. pozycji. Stopniowo Hurkacz będzie się osuwać coraz niżej.