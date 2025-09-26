Przerwała historyczną serię Świątek, teraz odchodzi. "Tym razem naprawdę"

Iga Świątek w 2022 r. przez ponad cztery miesiące pozostawała niepokonana. Odniosła wówczas 37 zwycięstw z rzędu, co jest najdłuższą serią w XXI wieku. Jej passę przerwała dopiero Alize Cornet, która pokonała ją 6:4, 6:2 w III rundzie Wimbledonu. - Jestem bardzo dumna z wygrania tego meczu przeciwko Idze. To, co ona zrobiła w tym roku, jest nieprawdopodobne i nie mogę uwierzyć, że to ja przerwałam jej serię - mówiła wówczas. Niespełna dwa lata po tamtym zwycięstwie Francuska ogłosiła zakończenie kariery. Zapewne wtedy nie spodziewała się, że przyjdzie jej to robić... po raz drugi.

Alize Cornet wróciła do tenisa. Teraz ogłasza: "Tym razem naprawdę"

Pochodząca z Nicei tenisistka długo na emeryturze nie wytrzymała. Niespełna rok po tamtej decyzji, na początku kwietnia tego roku wróciła do rywalizacji. Wzięła wówczas udział w challengerze w hiszpańskim La Bisbal d'Emporda, gdzie doszła do ćwierćfinału. Później próbowała swoich sił w Rzymie, Strasburgu i Nottingham, ale za każdym razem odpadała już po pierwszym meczu. Wystąpiła również w kwalifikacjach do tegorocznego Wimbledonu, gdzie od awansu do głównej drabinki dzielił ją jeden mecz z Elsą Jacquemont. 35-latka go jednak przegrała i w I rundzie jej zabrakło. Teraz w końcu postanowiła odpuścić.

Po raz ostatni kibice mogli ją oglądać w turnieju WTA 125 w San Sebastian (był to jej pierwszy start od Wimbledonu - red.). Niestety już w pierwszej rundzie przegrała z Tamarą Korpatsch 3:6, 2:6. Kilka dni temu zamieściła zaś wpis na Instagramie, w którym de facto przekazała, że był to jej ostatni występ w karierze. - Krótki powrót do wspaniałego pobytu w San Sebastian i zakończenia (tym razem naprawdę) rozdziału jako zawodnika. Wspaniałe miejsce, aby definitywnie przewrócić stronę i zacząć pisać nowe, w każdym tego słowa znaczeniu - napisała.

Alize Cornet przez całą swoją karierę zwyciężyła sześć turniejów rangi WTA - pierwszy z nich w Budapeszcie w 2008 roku, a ostatni w Gstaad w 2018 roku. Cztery lata wcześniej triumfowała w Katowicach. Najwyżej w światowym rankingu plasowała się w lutym 2009 roku, kiedy to zajmowała 11. miejsce.