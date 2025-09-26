WTA Pekin. Kiedy mecz Igi Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek ma za sobą naprawdę dobry turniej. W Seulu reprezentantka Polski szła jak burza do finału. W nim - przeciwko Jekatierinie Aleksandrowej - miała trochę problemów, ale ostatecznie i tak wygrała 1:6, 7:6, 7:5.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

Kiedy mecz Igi Świątek w Pekinie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Po turnieju w Seulu reprezentantka Polski mogła w dobrym nastroju ruszyć do Pekinu, gdzie od kilku dni trwa kolejny turniej WTA. Świątek nie musiała grać w pierwszej rundzie - jako turniejowa jedynka dostała wolny los - i pierwszy mecz rozegra dopiero w sobotę 27 września. Jej rywalką będzie Chinka Yue Yuan. Polska tenisistka będzie zdecydowaną faworytką, jej przeciwniczka zajmuje dopiero 110. miejsce w rankingu WTA.

Iga Świątek jest faworytką do zwycięstwa nie tylko w tym spotkaniu, ale w całym turnieju. Reprezentantka Polski wygrała już w przeszłości w Pekinie . W 2023 roku pokonała w finale Ludmiłę Samsonową (6:2. 6:2). Sprawę ułatwia też fakt, że w stolicy Chin zabraknie Aryny Sabalenki - Białorusinka wycofała się z zawodów przez drobny uraz.

Przed jutrzejszym meczem powodów do zadowolenia nie mają za to polscy kibice. Pierwsze spotkanie Igi Świątek na turnieju w Chinach odbędzie się o bardzo niekorzystniej godzinie - około 7:00 rano. Wiernych fanów polskiej tenisistki czeka więc wczesna pobudka.

Ci kibice, którzy wstaną o tej godzinie, będą mogli obejrzeć mecz Iga Świątek - Yue Yuan w telewizji na kanale Canal+Sport 2. Transmisja będzie też dostępna w Internecie na stronie internetowej canalplus.com oraz pośrednictwem aplikacji mobilnej Canal+. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w relacji tekstowej na stronie Sport.pl oraz w Sport.pl LIVE.