Sensacja w Pekinie! Dopiero co grała przeciwko Świątek w finale

Dzisiejszy mecz Jekatieriny Aleksandrowej (11. WTA) z Barborą Krejcikovą (34. WTA) zapowiadał się bardzo ciekawie. To w końcu starcie dwóch tenisistek, które na ostatnim turnieju WTA w Korei Południowej doszły do finału - Aleksandrowa w singlu, a Krejcikova w deblu. Tam lepiej poszło Czeszce, która zwyciężyła. Rosjanka przegrała z Igą Świątek (6:1, 6:7, 5:7), choć nie był to najlepszy mecz reprezentantki Polski.

Sensacja w Chinach. Aleksandrowa odpada już w pierwszym meczu

Już początek spotkania pokazywał, że Rosjanka nie będzie mieć łatwo. Krejcikova przy swoim podaniu dwa razy z rzędu wygrała bez straty punktów. Przy wyniku 2:3 Czeszka obroniła się przed przełamaniem, a następnie sama zaskoczyła rywalkę. Aleksandrowa dała radę wrócić jeszcze do gry. Choć przegrywała już 3:5, to udało jej się doprowadzić do remisu. Tylko że to nie wystarczyło. Znów przegrała gema przy własnym serwisie, a potem Krejcikova w decydującej części meczu nie pozwoliła jej na zdobycie żadnych punktów. Czeszka wygrała pierwszego seta 7:5.

Drugi set nie miał większej historii. Aleksandrowa wygrała pierwszego gema, ale potem dwa razy dała się przełamać i bardzo szybko zrobiło się 5:1 dla Krejcikovej. Czeszkę musiałaby spotkać prawdziwa katastrofa, żeby nie udało jej się doprowadzić do szczęśliwego dla niej zakończenia. Pozwoliła Aleksandrowej na wygraną w jeszcze jednym gemie i skończyła mecz zwycięstwem 6:2. Drugi set trwał zaledwie 33 minuty. Dla Rosjanki było to pierwsze - i jak się okazuje jedyne - starcie na turnieju w Pekinie.

W kolejnej rundzie Barbora Krejcikova zagra z McCartney Kessler (39. WTA), co oznacza, że ma spore szanse na wywalczenie awansu do 1/8 finału. Jeśli wygra to spotkanie, to następnie zagra z Jeleną Rybakiną (10. WTA) lub Evą Lys (66. WTA).