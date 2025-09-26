Świątek nie zdążyła wyjść na kort w Pekinie. Ogłosili zwycięstwo do zera

Po sześciu dniach Iga Świątek wróci do rywalizacji na korcie. W niedzielę Polka wygrała turniej WTA 500 w Seulu, pokonując w finale 1:6, 7:6 (3), 7:5 Rosjankę Jekatierinę Aleksandrową. Teraz Świątek będzie grać w turnieju WTA 1000 w Pekinie od drugiej rundy, a jej pierwszą rywalką będzie Chinka Yue Yuan, notowana na 110. miejscu w rankingu. Do tej pory największym sukcesem Yuan w karierze było wygranie turnieju WTA 250 w Austin w 2024 r., gdzie wygrała 6:4, 7:6 (4) z Chinką Xiyu Wang. Jakie Yuan ma szanse w starciu z Igą Świątek?

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem

Tak widzą mecz Świątek - Yuan. "To nie lada wyzwanie"

Świątek zagra z Yuan po raz pierwszy w historii. Jak to spotkanie może się potoczyć? Sportskeeda.com oraz lastwordonsports.com zgodnie twierdzą, że faworytką tego meczu jest Świątek i to ona awansuje do kolejnej rundy w Pekinie.

"Jeśli Polka będzie dobrze serwować i popełniać mało niewymuszonych błędów, powinna bez większych problemów awansować do trzeciej rundy. Yue będzie dążyć do zachowania cierpliwości, ale stawienie czoła sześciokrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema w pełnym rozkwicie to nie lada wyzwanie. Trudno oczekiwać, że Polka zostanie tu poddana poważnej próbie. Jeśli Świątek szybko złapie rytm, to może dyktować warunki i prowadzić mecz na własnych zasadach" - zauważa sportskeeda.com.

"Zwycięstwo w Seulu nie zapisze się w historii jako jeden z najlepszych występów Igi, ale z pewnością będzie wysoko wśród tych najbardziej zaciętych. Taki triumf wymaga dużego wysiłku psychicznego oraz fizycznego. To może nieco osłabić jej siły na resztę azjatyckiego turnieju, ale Polka powinna być w stanie wygrać przynajmniej kilka meczów. Biorąc pod uwagę, że wygrała turniej w Pekinie w 2023 roku, nie można jej lekceważyć jako faworytki turnieju. Yuan nie powinna być zbyt trudnym przeciwnikiem" - dodaje serwis lastwordonsports.com. Oba portale przewidują zwycięstwo Świątek do zera, czyli w dwóch setach.

Świątek mówi o napiętym kalendarzu. "Nie mamy czasu na wakacje w ciągu roku"

Ostatnio Świątek wypowiadała się nt. napiętego kalendarza w rozgrywkach. Jeden z dziennikarzy zapytał o to Igę przed jej pierwszym meczem w Pekinie.

Zobacz też: Czarna seria "koszmaru Świątek"! Było 3:0, a potem katastrofa w Pekinie

- Może nie powinnam mówić o wakacjach, ale bądźmy szczerzy, nie mamy na nie czasu w ciągu roku. Nasze ciała ich potrzebują. Musimy to zrobić, również dla naszego zdrowia. Pytanie brzmi, czy ITF i WTA porozmawiają ze sobą i może te zawodniczki nie będą musiały grać w pięciu-sześciu obowiązkowych turniejach WTA 500, bo mają o tydzień mniej czasu, by to zrobić - tłumaczyła Polka na konferencji prasowej.

Mecz Świątek - Yuan rozpocznie się najwcześniej w sobotę o godz. 7:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.