Pogromczyni Świątek pręży muskuły w Pekinie. Miazga w 79 minut!

Amanda Anisimowa poniosła w lipcu historyczną porażkę w finale Wimbledonu z Igą Świątek 0:6, 0:6. Mimo to nie załamała się i zrewanżowała się naszej zawodniczka w ćwierćfinale US Open. Nie dość, że wygrała 6:4, 6:3, to potem awansowała do finału kolejnego Wielkiego Szlema. Ale po raz drugi nie udało jej się triumfować. Lepsza okazała się Aryna Sabalenka, która zwyciężyła 6:3, 7:6 (3). Amerykanka chce zatem zrewanżować się podczas turnieju WTA 1000 w Pekinie.

Pogromczyni Świątek przejechała się po rywalce. "Wybitny talent"

Anisimowa, czyli turniejowa "trójka", miała wolny los w pierwszej rundzie zmagań. Na kort wyszła dopiero w piątek, kiedy w II rundzie zmierzyła się z Katie Boulter. Faworytka była jedna. I od samego początku widać było - dlaczego. Choć Brytyjka obroniła nawet pierwsze podanie do 0, to potem popełniała coraz więcej błędów. Czwarty gem - strata podania. Szósty - to samo. Nie było zatem o czym mówić, zwłaszcza że miała cztery break pointy i żadnego nie wykorzystała.

Druga odsłona była już nieco bardziej wyrównana. Boulter utrzymywała podanie - aż do piątego gema, gdy Amerykanka wykorzystała drugiego break pointa i po chwili prowadziła już 4:2. Trzeba przyznać, że tego dnia kapitalnie działał jej return, z którym rywalka kompletnie mogła sobie poradzić. "Wow, to uderzenie było nie do odbioru. Nie było nawet reakcji" - ekscytowali się komentatorzy po jednym z zagrań. Mało tego, Boulter popełniła aż siedem niewymuszonych błędów, co jest koszmarną statystyką.

Ostatecznie spotkanie trwało niespełna 79 minut i zakończyło się wynikiem 6:1, 6:3. Tennis Channel zwrócił uwagę na to, że 24-latka przypieczętowała triumf "kultowym bekhendem". Portal The Tennis Letter zaznaczył za to, że było to 40. zwycięstwo Anisimowej w 2025 roku, czym ustanowiła osobisty rekord. "Wyjątkowy sezon wybitnego talentu" - przekazano.

Dzięki temu zwycięstwu Anisimowa awansowała do trzeciej rundy. Wiemy, że zmierzy się ze zwyciężczynią starcia między Xinyu Wang a Shuai Zhang. Już w sobotę zmagania w Pekinie rozpocznie za to Iga Świątek, która zagra z Yuan Yue. Początek prawdopodobnie ok. godz. 7:00.