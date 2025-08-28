Ostapenko szybko to usunęła, ale w internecie nic nie ginie. Padło o Świątek

Choć US Open niedawno co wystartował, to już doszło do kilku kontrowersji. W pierwszej rundzie sporo zamieszania wprowadził jeden z fotografów, który zakłócił mecz Daniiła Miedwiediewa z Benjaminem Bonzim, za co odebrano mu akredytację, choć sam zainteresowany twierdzi, że jest niewinny. W czwartkową noc doszło do kolejnego skandalu, tym razem w rywalizacji pań. Wywołała go Jelena Ostapenko, która tuż po przegranym meczu z Taylor Townsend podeszła do siatki i zaczęła kłócić się z przeciwniczką. Rzekomo Łotyszka miała pretensje, że Amerykanka nie przeprosiła jej za jedno z ostatnich zagrań, które dotknęło siatki. - Nie masz wykształcenia - miała rzucić Ostapenko w twarz rywalki, na co ta podobno poleciła jej "nauczyć się lepiej znosić porażkę".

Jelena Ostapenko podała dalej "lekcję wychowania" dla rywalki. Iga Świątek przykładem

Po meczu Ostapenko zamieściła na InstaStory kilka relacji. Przedstawiła własną wersję zdarzeń, a także odpowiedziała na zarzuty, że jest rasistką. A to nie koniec. Podała też jeden ze wpisów użytkownika Instagrama, na którym ten stanął w obronie Łotyszki, stawiając za przykład... m.in. Igę Świątek. "Przeprosiny za posłanie piłki po siatce to podstawa. Sabalenka i Świątek przepraszają automatycznie. Brak przeprosin jest odbierany jako niegrzeczny i reakcja Ostapenko jest zrozumiała" - pisał.

"Jelena Ostapenko podała dalej relację, w której Aryna Sabalenka i Iga Świątek są wymienione jako przykłady zawodniczek, które z automatu przepraszają za tzw. net cord. Co to się porobiło" - ocenił profil "Z kortu - informacje tenisowe" na X. Można było tu wyczuć nutkę ironii. Nie często zdarza się bowiem, że Ostapenko docenia wiceliderkę rankingu WTA. Łotyszka nie jest przyjaciółką Polki, jest pewna siebie w konfrontacjach z naszą rodaczką i uchodzi za jej wielką rywalkę. Jako jedna z nielicznych ma patent na Świątek. Dowód? Sześć bezpośrednich starć i sześć zwycięstw Łotyszki.

Ostapenko szybko zamilkła. Relacje usunięte

Pół żartem pół serio długo jednak uznania dla postawy Polki Ostapenko nie wyrażała. Usunęła tę relację z InstaStory, podobnie, jak i te, w których przedstawiła własną wersję zdarzeń czy odpowiedziała na oskarżenia o rasizm. Pozostawiła tylko podziękowania dla fanów za wsparcie. Wiadomo jednak, że nic w internecie nie ginie, użytkownicy szybko wychwycili relację Łotyszki i zrobili screeny.

Ostapenko zakończyła więc rywalizację singlową na US Open. Z imprezą w Nowym Jorku się jednak nie żegna. Zagra jeszcze w deblu, w którym stworzy parę z Barborą Krejcikovą. Ich pierwszy mecz zaplanowano na czwartek 28 sierpnia. Panie powinny wejść na kort około godziny 19:00 czasu polskiego.

