Sabalenka nawet się nie zawahała. Tak nazwała Ostapenko po skandalu

Sporym zamieszaniem zakończyło się spotkanie Jeleny Ostapenko (26. WTA) z Taylor Townsend (139. WTA). Łotyszka sensacyjnie przegrała 5:7, 1:6 i po meczu miała sporo uwag do Amerykanki. "Według relacji 'The Athletic' - pod siatką Ostapenko powiedziała Townsend, że powinna przeprosić za jedno z uderzeń, które trafiło w górną część siatki. Amerykanka miała odpowiedzieć, że nie ma za co przepraszać i tak rozgorzała dyskusja" - opisywał Norbert Amlicki ze Sport.pl.

Swoje światło na tę sytuację rzuciła Townsend w pomeczowym wywiadzie. - To rywalizacja… ludzie denerwują się, gdy przegrywają. Niektórzy mówią złe rzeczy. Powiedziała mi, że nie mam klasy, ani wykształcenia i żebym zobaczyła, co się stanie, gdy wyjedziemy poza USA - powiedziała. Po meczu swoją wersję zdarzeń na Instagramie przedstawiła Ostapenko i odpowiadała też na zarzuty o rasizm. Po czasie wszystko usunęła i została tylko jedna krótka rolka, w której dziękuje swoim kibicom za wsparcie.

Aryna Sabalenka o Jelenie Ostapenko po zamieszaniu na US Open

O całą sytuację została zapytana Aryna Sabalenka (1. WTA) na konferencji prasowej po awansie do trzeciej rundy US Open. - Rozmawiałam z Jeleną po meczu i nadal nie wiem, co się stało. To miła dziewczyna, ale czasami traci kontrolę nad sobą. Próbowałam pomóc jej się uspokoić i podejść do sytuacji dojrzale, pokazując się jako osoba, z którą może porozmawiać, ale ona całkowicie straciła panowanie nad swoimi emocjami - tłumaczyła Białorusinka.

- Nie wiem, to trudne. Mam tylko nadzieję, że pewnego dnia zrozumie, co się dzieje. Myślę, że ma problemy w życiu, zmaga się z trudnościami poza tenisem, które czynią ją osobą niestabilną - podsumowała.

W trzeciej rundzie US Open Aryna Sabalenka zmierzy się z Leylah Fernandez (30. WTA). Obie panie grały ze sobą dotychczas tylko raz. W półfinale US Open w 2021 roku Kanadyjka wygrała 7:6(3), 4:6, 6:4.

