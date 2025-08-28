Rosjanin przekroczył wszelkie granice w US Open. Miarka się przebrała

Ogromne zamieszanie towarzyszyło spotkaniu 1 rundy tegorocznego US Open Daniił Miedwiediew - Benjamin Bonzi. Rosjanin przegrał z Francuzem 3:6, 5:7, 7:6 (5), 6:0, 4:6, ale mecz mógł się skończyć już po trzech setach. Doszło jednak do niespotykanej sytuacji wywołanej przez jednego z fotografów o nazwisku Selcuk Acar.

Przy piłce meczowej dla Bonziego przy stanie 6:3, 7:5, 5:4 mężczyzna wtargnął na kort, zapewne był przekonany, że zaraz nastąpi koniec spotkania i chciał ustawić się w dobrym miejscu do zrobienia zdjęć. Problem w tym, że zauważył to sędzia główny Greg Allensworth, który nakazał powtórzenie serwisu przez Francuza.

Niespokojnie na meczu Bonzi - Miedwiediew

Kluczowe jest to, że Bonzi najpierw zepsuł pierwsze podanie w siatkę, a gdy szykował się do drugiego, sędzia przerwał grę i kazał ochronie wyrzucić fotografa z kortu. Gdy tenisiści wrócili do rywalizacji, Francuz otrzymał możliwość, by raz jeszcze wykonać serwis, ale ten pierwszy, a nie drugi. Miedwiediew kompletnie się tym nie zgadzał. Zaczął protestować, zareagowali kibice na trybunach.

- Przepisy mówią, że zawodnik musi wykonać bezzwłocznie drugie podanie, sam nie powinien przeciągać i nie powinno mu się przeszkadzać. Tu sędzia uznał, że przerwa była za długa i należy przyznać zawodnikowi pierwszy serwis - wskazuje sędzia międzynarodowa Gabriela Załoga w rozmowie ze Sport.pl.

Nasza rozmówczyni ma wątpliwości, czy arbiter główny odpowiednio zinterpretował to zdarzenie. - Wydaje się, że żaden z zawodników tego nie zauważył, ale fakt jest taki, że ktoś wszedł na kort. Próba zatrzymania fotografa była trochę dziwna, bo lepiej kazać człowiekowi się zatrzymać, a nie zejść z kortu. Pytanie też, czy ta przerwa była na tyle długa, żeby przyznawać pierwszy serwis?

Emocje górą u Rosjanina

Daniił Miedwiediew nie potrafił się pogodzić z decyzją sędziego o przyznaniu rywalowi pierwszego podania. Czy to miało aż tak duże znaczenie? To mógł być ostatni gem w meczu, dodatkowo piłka meczowa przy serwisie Benjamina Bonziego. A zawsze lepiej korzystać z pierwszego serwisu niż z drugiego - wtedy tenisiści zwykle serwują mocniej, większe prawdopodobieństwo, że zdobędą punkt. Rosjanin mógł się obawiać, że skoro Bonzi raz jeszcze zaserwuje "jedynką" to za chwilę pośle asa i będzie koniec.

Miedwiediew kłócił się z arbitrem. Kibice na trybunach buczeli i gwizdali, a były lider rankingu dodatkowo ich prowokował do takich zachowań. Bonzi nie chciał w tym hałasie serwować, przez około pięć minut gra nie była kontynuowana. - Nastąpiła cała seria złych wydarzeń: Miedwiediew traci kontrolę nad emocjami, sędzia nie jest w stanie uspokoić ani zawodnika, ani publiczności, którą rozjusza Rosjanin. W pewnym momencie myślałam, że Miedwiediew dostanie karę za celowe przedłużanie gry - przyznaje Załoga.

Ekspertka podkreśla, że w takiej sytuacji ciężko jest zapanować nad tłumem, a Greg Allensworth mógł co najwyżej reagować poprzez rozmowę z Daniiłem Miedwiediwem. - Mógł mu powiedzieć o konsekwencjach, jakie go czekają, gdy będzie dalej podburzał trybuny. Moje doświadczenie podpowiada, że tylko jakieś niestandardowe zachowanie mogłoby pomóc. Być może zejść do zawodnika i przemówić do niego, pokazać kto tu rządzi - mówi Gabriela Załoga. Jej zdaniem sędzia wybrał "najmniej szczęśliwą opcję, niejasną dla tenisistów".

Niewłaściwe decyzje sędziego nie tłumaczą jednak tego, jak zachował się Rosjanin. Tym bardziej że nie chodzi jedynie o opisane zamieszanie w dziesiątym gemie trzeciego seta. W trakcie meczu kilka razy pokazywał wulgarne gesty, zniszczył rakietę, uderzając o krzesełko, obrażał arbitra. Ewidentnie nie wytrzymał i ostatecznie przegrał to spotkanie w pięciu partiach, chociaż odrobił stratę ze stanu 0:2 w setach.

Tuż po zakończeniu tego pojedynku decyzją organizatorów Selcuk Acar stracił akredytację na turniej US Open. Znany dziennikarz Ben Rothenberg podał, że Danił Miedwiediew otrzymał z kolei grzywnę w wysokości 42,5 tys. dolarów. Czy to wysoka kara? Za samo odpadnięcie w pierwszej rundzie w Nowym Jorku Rosjanin zgarnął 110 tys. dolarów (trzeba od tego jeszcze odjąć podatki). W całej karierze Miedwiediew zarobił tylko z nagród turniejowych prawie 47 mln dolarów.

Rosjanin nie pierwszy raz przekracza granice. W ostatnich miesiącach wielokrotnie łamał rakiety, rzucał nimi, odzywał się nieelegancko do sędziów, krzyczał w kierunku publiczności. Sezon 2025 w jego wykonaniu jest zdecydowanie poniżej oczekiwań. Były lider rankingu spadł na 13. miejsce na świecie, w żadnym turnieju wielkoszlemowym w tym roku nie przeszedł drugiej rundy, a w Paryżu i Londynie odpadał także już po pierwszym spotkaniu.

- Wydaje mi się, że cała sytuacja jest konsekwencją braku konsekwencji. Podobne zachowania Daniła oraz innych zawodników (np. Alexandra Zvereva czy Andreja Rublowa - przyp. red.) były tolerowane przez lata. I Miedwiediew teraz sobie pozwala na takie reakcje, mam obawy czy kary finansowe są w tym przypadku wystarczająco dotkliwe - mówi ekspertka.

Bez zawieszenia

Czy mogło dojść do zawieszenia Daniiła Miedwiediewa? Tu decyzję musiałaby podjąć Organizacja Męskiego Tenisa (ATP). - Pytanie, w czyim interesie jest go zawiesić. Kibice się bulwersują, ale jednocześnie uwielbiają takie dramy i chętnie będą je oglądać - wskazuje Załoga. I dodaje: "ATP straciłoby, zawieszając go za zachowanie, do którego doszło na turnieju ITF (Międzynarodowa Federacja Tenisowa, turnieje wielkoszlemowe są organizowane przez ITF - przyp. red.). A i do tej pory nie zawieszali ani Miedwiediewa, ani Zvereva, który także już dawno zasłużył na podobną karę. Wychodzi totalny brak konsekwencji."

Wspomniany Rublow nie chciał komentować zachowania rodaka. - Nie jestem osobą, która może komukolwiek doradzać, bo sam czasami zachowuję się daleko od ideału. Jak mogę oceniać kogoś, kto był mistrzem wielkoszlemowym i tenisistą numer jeden na świecie? - przekonywał. Problem w tym, że Miedwiediew tak postępuje, bo jest daleko od formy, która pozwoliła mu wskoczyć na pozycję lidera rankingu i nie potrafi zapanować nad emocjami. Być może kara zawieszenia pozwoliłaby mu złapać dystans, przemyśleć pewne sprawy, ale władze tenisa wyjątkowo łagodnie traktują podobne przypadki, jak jego.

