US Open. O której godzinie gra Iga Świątek dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

2022 rok - to wtedy Iga Świątek po raz pierwszy i jak na razie jedyny triumfowała w US Open. Teraz ma szansę, by dokonać tego ponownie i wywalczyć siódmy w karierze tytuł wielkoszlemowy. - Jest dla mnie faworytką. Nie miała co prawda najlepszego lata. Jednak Wimbledon i to, jak prezentowała się podczas całego tamtego turnieju, jasno oznacza, że stara Iga wróciła - mówiła Martina Navratilova. I faktycznie Polka kapitalnie rozpoczęła udział w zmaganiach w Nowym Jorku, bo w pierwszej rundzie bez większych kłopotów uporała się z Emilianą Arango. Oddała jej ledwie trzy gemy - 6:1, 6:2.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Iga Świątek się rozkręca. Suzan Lamens kolejnym wyzwaniem na US Open

Teraz przed Świątek mecz drugiej rundy. A w nim naprzeciw naszej rodaczki stanie Suzan Lamens. Choć będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie pań w historii, to Polka będzie faworytką. Wskazuje na to głównie pozycja w rankingu - 24-latka jest wiceliderką, a Holenderka jest 66. Mimo wszystko nie można jej lekceważyć. W pierwszym meczu odniosła dość pewne zwycięstwo - 6:4, 6:2, choć należy wspomnieć, że jej rywalką była dopiero 902. w rankingu Valerie Glozman.

"Wygląda fantastycznie, dokładnie tak, jak skończyła w Cincinnati. To niesamowite, jak dobrze grała na swojej najmniej ulubionej nawierzchni" - tak ostatni mecz Polki skomentowała Navratilova, porównując ją nawet do Rafaela Nadala. "Punisher (nawiązanie do fikcyjnej postaci z komiksowego uniwersum Marvela - przyp. red) rozdaje trochę więcej darmowych prezentów, ale jej siła napędowa jest większa. Wsadza cię do polskiej zamrażarki i to samo w sobie jest powodem do dumy dla publiczności. Jej brutalne zagrania otwierają kort niczym Morze Czerwone, a potem z łatwością zmieniają kierunek lotu piłki" - to z kolei opinia Ricka Macciego, byłego szkoleniowca sióstr Williams. Czy i po meczu z Lamens w sieci pojawią się tak pozytywne komentarze pod adresem Polki? Przekonamy się wkrótce.

Zobacz też: Ostapenko odpada z US Open i wywołuje skandal! I kto tu nie ma klasy?

US Open. O której godzinie gra Iga Świątek dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Igi Świątek z Suzan Lamens odbędzie się już w czwartek 28 sierpnia. Początek o godzinie 17:30 czasu polskiego. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Eurosport 1. Stream będzie dostępny na platformie HBO Max. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU