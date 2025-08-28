74 minuty i koniec. Sensacja! Półfinalistka Wimbledonu wyrzucona z US Open

Belinda Bencic (19. WTA) rozgrywa naprawdę dobry sezon. Doszła do czwartej rundy Australian Open, w której przegrała po trzysetowym meczu z Coco Gauff (3. WTA). Następnie wygrała turniej WTA 500 w Abu Zabi, dotarła do ćwierćfinału zawodów WTA 1000 w Indian Wells i czwartej rundy w Madrycie. Po tym zmagała się z problemami zdrowotnymi, które sprawiły, że nie zagrała w Roland Garros. Przyszedł czas na Wimbledon, a w nim Szwajcarka dotarła aż do półfinału! Dopiero w nim przegrała z Igą Świątek (2. WTA) 2:6, 0:6.

Belinda Bencic z najgorszym wynikiem w US Open od siedmiu lat

Co prawda w turniejach WTA 1000 w Montrealu i Cincinnati nie poszło jej najlepiej, gdy odpadła w drugiej i pierwszej rundzie, to na kortach US Open szło jej w ostatnich latach nie najgorzej. W 2018 roku odpadła w pierwszej rundzie, ale potem było tylko lepiej - półfinał (2019), ćwierćfinał (2021), trzecia runda (2022) i czwarta runda (2024). W 2020 i 2024 roku Bencic nie rywalizowała na nowojorskich kortach.

W pierwszej rundzie tegorocznego turnieju Szwajcarka pokonała 6:3, 6:3 Chinkę Shuai Zhang (113. WTA), a w drugiej zmierzyła się z Amerykanką Ann Li (58. WTA). Trudno powiedzieć, żeby było to wyrównane spotkanie. Li była bardziej konkretna w kluczowych momentach, wykorzystała cztery z ośmiu break pointów, a sam tylko raz dała się przełamać na trzy okazje Bencic. To wystarczyło, żeby w zaledwie 74 minuty wygrała to spotkanie 6:3, 6:3! Kolejna niespodzianka w tegorocznym US Open stała się faktem i półfinalistka Wimbledonu odpadła już na etapie drugiej rundy.

W trzeciej rundzie Ann Li zmierzy się z Australijką Priscillą Hon (126. WTA). Będzie to pierwszy bezpośredni pojedynek obu pań.

