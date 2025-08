Kiedy mecz Świątek w Cincinnati? Już wszystko jasne

Iga Świątek ostatnio brała udział w turnieju WTA w Montrealu. Polka pewnie przebrnęła przez pierwsze dwie rundy i w czwartej rundzie zmierzyła się z Clarą Tauson. Nieoczekiwanie tym razem lepsza okazała się Dunka, która zrewanżowała się w ten sposób za porażkę na Wimbledonie. - Cieszmy się, że podczas Wimbledonu widzieliśmy zupełnie inną Clarę Tauson niż tę, która zagrała teraz w Montrealu - skwitował Wojciech Fibak w rozmowie z "Faktem".

Świątek nie będzie miała dużo czasu na odpoczynek, ponieważ już niebawem rozpocznie zmagania w kolejnym turnieju. Tym razem będzie to WTA w Cincinnati. Nasza zawodniczka poznała już pierwszą potencjalną rywalkę. Zmagania rozpocznie tam od drugiej rundy, gdzie zagra z Anastazją Potapową lub kwalifikantką. Jej pierwszy mecz odbędzie się w najbliższą sobotę lub niedzielę. To w tych dniach będą rozegrane mecze drugiego etapu.

Turniej w Cincinnati jest dla Świątek dość pechowy. Do tej pory jeszcze ani razu go nie wygrała i maksymalnie dochodziła do półfinału. W zeszłym roku z kolei nie brała w nim udziału, gdyż to właśnie przed turniejem w Cincinnati pobrano od niej próbkę, która wykazała obecność zakazanej trimetazydyny w jej organizmie. Zeszłoroczne rozgrywki wygrała Aryna Sabalenka, która w finale pokonała 6:3, 7:5 Jessikę Pegulę.

Turniej w Cincinnati rusza w czwartek 7 sierpnia, a zakończy się 18 sierpnia. Relacje tekstowe na żywo z meczów Igi Świątek w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.