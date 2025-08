Fibak zobaczył porażkę Świątek z Tauson i wydał werdykt. "Cieszmy się"

Iga Świątek przegrała z Clarą Tauson 6:7, 3:6 w czwartej rundzie turnieju w Montrealu. Dunka zrewanżowała się Polce za 1/8 finału Wimbledonu i wyeliminowała ją z jednego z ostatnich turniejów przed US Open. W wywiadzie dla WP SportowychFaktów komentator Canal+ Żelisław Żyżyński stwierdził, że ten wynik był niespodzianką, ale nie nazwałby tego "sensacją". - Dunka grała znakomicie w Montrealu. Patrzyłem na jej dwa wcześniejsze mecze i myślałem sobie. "Ale ona dobrze gra". Pokazała, że jest w stanie przeciwko dobrze grającej zwyciężczyni Wimbledonu utrzymać dobry poziom - oświadczył i zaapelował do kibiców: - Nie ma żadnego powodu, żeby bić na alarm. Apeluje o to do polskich kibiców. Kilka dni sobie spokojnie popracują - mówił.

Wojciech Fibak wprost po porażce Igi Świątek: Cieszmy się

Teraz głos po tej bolesnej porażce Igi Świątek zabrał Wojciech Fibak. - Cieszmy się, że podczas Wimbledonu widzieliśmy zupełnie inną Clarę Tauson niż tę, która zagrała teraz w Montrealu. Wtedy praktycznie poddała mecz z Igą, nie walczyła. A teraz pokazała, jak groźną jest tenisistką – wyznał w rozmowie z "Faktem".

Zwycięzca Australian Open sklasyfikował Clarę Tauson w gronie zawodniczek takich jak Jelena Rybakina, Aryna Sabalenka i Coco Gauff. Fibak podkreśla, że to wąskie grono tenisistek potrafi zdobyć punkt jednym uderzeniem, nie ważne, czy to return, serwis, czy forhend. - I to jest nieprzyjemne dla nas wszystkich kontynuował.

- Dała z siebie wszystko, walczyła. Dla mnie jest najbardziej wszechstronna. Jeśli weźmiemy pod uwagę mentalność, szybkość poruszania się po korcie, forehand, serwis, backhandem wszystko razem, to okazuje się, że nie ma sobie równych - podkreślił.

"Iga jest najlepsza"

Mówiąc o wszechstronności Igi Świątek, wskazał również braki wcześniej wspomnianych zawodniczek. - Rybakina nie porusza się tak szybko, nie ma tak silnej psychiki. U Coco Gauff forhend wyraźnie odstaje.

- Na placu boju zostaje może tylko Iga i Sabalenka. Ale i ona nie jest tak zwrotna. Inne tenisistki, jak Muchova czy Krejcikowa, mają ogromny talent, potrafią bardzo dużo, ale są kapryśne. Iga jest najlepsza właśnie dlatego, że ma wszystko – zakończył.