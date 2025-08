Świątek czeka na mecz, a tu totalna katastrofa. "Zero"

Po Wimbledonie rywalizacja tenisistek przeniosła się do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Aktualnie trwa turniej WTA 1000 w Montrealu, gdzie w gronie półfinalistek jest Victoria Mboko, Jelena Rybakina, Clara Tauson i Naomi Osaka. W dniach 7-18 sierpnia trwać będzie turniej WTA 1000 w Cincinnati. Jest jednak spore zamieszanie przed startem turnieju, w którym jedną z ról odgrywa Iga Świątek. Polka rozpocznie rywalizację od drugiej rundy, a w pierwszej rundzie ma wolny los.

Chaos informacyjny w Stanach Zjednoczonych. Organizatorzy nie opublikowali drabinki. Problem dla Świątek

Organizatorzy turnieju w Cincinnati opublikował na stronie internetowej całą męską drabinkę turniejową. Z niej możemy się dowiedzieć, że np. Jannik Sinner trafi na kwalifikanta lub Czecha Vita Koprivę. Na razie jednak oficjalnie organizatorzy nie poinformowali o losowaniu w kobiecej drabince. W sieci jednak pojawiła się drabinka, którą można znaleźć na stronie tnnslive.com.

Z niej możemy się dowiedzieć, że pierwszą rywalką Świątek będzie Rosjanka Anastazja Potapowa lub kwalifikantka. Trzeba jednak poczekać na to, aż organizatorzy oficjalnie to potwierdzą. To jednak świadczy o tym, jakie zamieszanie panuje w Stanach Zjednoczonych.

"Totalny chaos przy turnieju kobiecym w Cincinnati. Losowanie drabinki miało być we wtorek, nie podano godziny, oczywiście bez transmisji, teraz lata po Twitterze drabinka jak niżej, ale na stronie WTA czy samego turnieju zero informacji o niej, na tej drugiej tylko dali męską" - pisze Dominik Senkowski ze Sport.pl. "Na oficjalnej stronie turnieju i na stronie WTA tej drabinki cały czas nie ma. Co za chaos" - dodaje Michał Chojecki.

Jeżeli ta drabinka okaże się prawdziwa, to po wyeliminowaniu Potapowej Świątek może trafić na Ukrainkę Martę Kostiuk. W czwartej rundzie w turnieju WTA 1000 w Cincinnati wśród potencjalnych rywalek Igi jest Magdalena Fręch lub Diana Sznajder. W ćwierćfinale najwyżej rozstawioną rywalką dla Świątek może być Amanda Anisimova, a w półfinale jest możliwe starcie z Aryną Sabalenką.

Relacje tekstowe na żywo z meczów Świątek w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.