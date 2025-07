W połowie lipca Iga Świątek odniosła jeden z największych sukcesów w karierze. Przełamała się na kortach trawiastych i zgarnęła tytuł Wimbledonu. Teraz przed nią zmiana nawierzchni. Już w najbliższych dniach rozpocznie rywalizację w WTA 1000 w Montrealu. "Tenisistka dotarła już na miejsce, gdzie intensywnie trenuje, co mogliśmy zobaczyć choćby w piątek w mediach społecznościowych. Dodała wówczas materiał wideo, z którego mogliśmy wywnioskować, że szlifowała koordynację ruchową, szybkość reakcji oraz szeroko rozumianą 'pracę nóg'" - pisał Hubert Pawlik ze Sport.pl.

Iga Świątek pojawiła się na evencie ON. Zrobiła furorę

Świątek nie trenuje tylko indywidualnie. W ostatnich dniach wzięła udział w wydarzeniu organizowanym przez jej głównego sponsora, firmę ON. Na kilku kortach równolegle rozgrywały mecze osoby zaproszone przez producenta strojów sportowych, m.in. trenerzy tenisa, osoby znane, dzieci, ale największą gwiazdą była niewątpliwie Świątek. Do sieci trafiło wiele filmików, na których widać Polkę w akcji. Mimo że nie grała "o stawkę", to podeszła do rywalizacji poważnie i dała przeciwnikom lekcję tenisa. Popisała się kilkoma znakomitymi akcjami, które sprawiły rywalom sporo problemów i dały jej punkt.

Udziałem w tego typu "meczach" Świątek pochwaliła się w mediach społecznościowych i dodała kilka zdjęć. "Marz dalej! Kolejne zabawne i inspirujące wydarzenie z ON. Tym razem w Montrealu. Podobała mi się wasza energia i podejście" - pisała Polka na Instagramie.

Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Wspomnienia pozostaną", "Cóż za spełnienie marzeń tych szczęśliwców, którzy mieli okazję zagrać z Igą. Jak miło widzieć takie interakcje", "Iga to fenomen, siła, pokora, perfekcja! Z sercem na dłoni. Dziękujemy za każdą emocję", "Nasz polski cud! Dziękujemy Tobie i całemu Twojemu teamowi, że tworzycie legendę" - pisali internauci.

Świątek poznała już pierwszą rywalkę w Montrealu. Pierwsze starcie tych pań w historii

Już wkrótce Świątek pojawi się na korcie i będzie musiała rozegrać mecz "o stawkę". Rywalizację rozpocznie od drugiej rundy. Tam jej rywalką będzie Hanyu Guo, która przeszła przez kwalifikacje, a następnie dość niespodziewanie pokonała Julię Putincewą - 6:3, 6:3. Nie ma wątpliwości, że w zbliżającym się starciu to Polka będzie faworytką. Na kortach twardych czuje się dość dobrze. W przeszłości wygrała m.in. US Open (2022).