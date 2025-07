Sensacyjna porażka Świątek! Było 2:3, kiedy się posypała. "Ona nie wierzy"

- Ona w to nie wierzy - stwierdził komentator Canal+, gdy pokazano twarz Alexandry Eali z Filipin tuż po pokonaniu Igi Świątek. Nie tylko ówczesna 140. tenisistka świata była wówczas w szoku. Polka w tym spotkaniu denerwowała się i zakrywała aż usta, a w pewnym momencie nawet sfrustrowana krzyknęła do trenera Wima Fissette'a. Eala sprawiła kilka sensacji w tamtym turnieju, a Chinka Hanyu Guo - rywalka Świątek w 2. rundzie w Montrealu - mocno zaskoczyła w meczu otwarcia kanadyjskiej imprezy.

Eali dawano 10 procent szans. Świątek aż się pochyliła i zakryła usta

Niemal wszyscy spodziewali się, że mająca w pierwszej rundzie tzw. wolny los Świątek występ w Montrealu rozpocznie od spotkania z Julią Putincewą. Z 46. na światowej liście reprezentantką Kazachstanu mierzyła się dotychczas pięciokrotnie (bilans 4-1), ale na szósty pojedynek będzie musiała jeszcze trochę poczekać. Bo lepsza od Putincewej okazała się niespodziewanie w poniedziałek Guo. Chinka, która w eliminacjach znalazła się dzięki wycofaniu się innej tenisistki, wygrała pierwszy mecz w turnieju głównym 6:3, 6:3.

Eala obecnie jest 65. rakietą świata, ale kiedy mierzyła się ze Świątek w Miami, to była dopiero 140., a we wcześniejszych rundach już sprawiła sensację. Odesłała bowiem do domu dwie czołowe tenisistki - Łotyszkę Jelenę Ostapenko (25. WTA) i Amerykankę Madison Keys (5.), która w styczniu triumfowała w Australian Open. W 1/8 finału zaś odpoczywała, bo mecz walkowerem oddała jej Hiszpanka Paula Badosa (10.).

Eala, która wtedy jeszcze nie miała nawet skończonych 20 lat (urodziny obchodzi w maju), wyszła na mecz z Polką z bandażem na udzie i wiele osób było pewnych, że na tym zakończy się jej nadspodziewanie udany występ na Florydzie. Tym bardziej że będąca wówczas wiceliderką rankingu WTA Świątek rundę wcześniej pokazała się z dobrej strony w meczu z Ukrainką Eliną Switoliną (22.). Ale w ćwierćfinale dość szybko zaczęły się pojawiać niepokojące sygnały.

10 procent - tak przed meczem sztuczna inteligencja szacowała szanse Eali na pokonanie Polki. Ale to zawodniczka z Filipin grała bardzo solidnie, a po stronie faworytki było sporo błędów. Nerwową reakcję po jednym z nich zobaczyliśmy u tej drugiej już w trzecim gemie. Z czasem wcale nie było lepiej - Świątek zaczęła tracić seryjnie punkty i przewaga Eali szybko rosła. Po zepsuciu kolejnego zagrania przegrywająca 2:5 Polka aż się pochyliła i zakryła usta, a zaskoczona rywalka zerkała w jej kierunku.

- Wielu kibiców jest pewnie zszokowanych, że tak łatwo poradziła sobie w pierwszym secie Alexandra Eala - rzucił komentator, gdy zawodniczki udawały się na przerwę przy wyniku 6:2 dla tenisistki z Filipin.

Świątek powstrzymywała się przed płaczem? W końcówce Polka nie wytrzymała

Początek drugiej odsłony nie zwiastował cudownej przemiany raszynianki. W drugim gemie po nieudanym zagraniu mocno zdenerwowana zaczęła machać rękami i rakietą, patrząc bezradnie w stronę osób zasiadających w jej boksie. Gdy po chwili ruszyła przygotować się do kolejnej akcji, to zaciskała mocno usta i wydawało się, że z całych sił powstrzymuje się przed tym, by się nie rozpłakać.

- Na kolanach, ale skutecznie - podsumował po chwili komentator, gdy Polka padła na kort po jednej z wygranych akcji.

Gdy Świątek wyszła na prowadzenie 4:2, to jej fani mogli uznać, że dostrzegają już światełko w tunelu. Tyle że zaraz potem dwugemowa przewaga odeszła w zapomnienie, a wróciły nerwy.

- Próbuję! - odkrzyknęła Polka w pewnym momencie sfrustrowana do Fissette'a, który nie ustawał w dopingowaniu swojej tenisistki.

Ale te próby niewiele dawały. Do końca meczu Świątek zapisała na swoim koncie już tylko jednego gema, przegrywając finalnie 2:6, 5:7. Po ostatniej akcji tego spotkania operator zrobił zbliżenie na twarz Eali, która wyglądała na zszokowaną. A zawodniczka z Filipin, w której boksie podczas tego meczu zasiadł słynny Toni Nadal (wujek i były trener Rafaela Nadala), nie była wówczas w tym odczuciu odosobniona.

Poprzednio Świątek przegrała z rywalką spoza Top100 cztery lata wcześniej...także w Miami. Wówczas w trzeciej rundzie uległa Chorwatce Anie Konjuh (338.). Trudno sobie wyobrazić, by teraz miała nie sprostać w Montrealu Guo, która specjalizuje się w deblu. Tym bardziej po niedawnym bardzo niespodziewanym triumfie w Wimbledonie. Z weryfikacją tych przypuszczeń musimy zaczekać do środy.