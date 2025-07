Tenisista okrył się hańbą. Naruszył aż 39 przepisów. Drakońska kara

Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA) została dobrze poznana przez polskich kibiców przy okazji sytuacji Igi Świątek (3. WTA), u której przed rokiem wyszedł pozytywny wynik testu antydopingowego. ITIA nie zajmuje się jednak wyłącznie kwestią dopingu w tenisie, ale też m.in. korupcją. Agencja nie raz zajmowała się problemem korupcji i ustawiania meczów w tenisie, zawieszając różnych zawodników na różne okresy w zależności od popełnionych wykroczeń.

Tenisista z Tajlandii zawieszony aż na 12 lat za korupcję!

Najnowszy przypadek wydaje się być jednak rekordowy, jeśli chodzi o karę. ITIA poinformowała o zawieszeniu tajskiego tenisisty Natthasitha Kunsuwana na 12 (!) lat po tym, jak uznano go winnego naruszenia programu antykorupcyjnego w tenisie (TACP). W jego przypadku stwierdzono aż 39 naruszeń przepisów.

Sam zawodnik przyznał się do wszystkiego, w tym m.in. do manipulowania wynikami meczów, przyjmowania pieniędzy w celu manipulowania wynikami oraz niezgłaszania prób korupcyjnych. To wszystko w latach 2022-2024. ITIA podkreśliła jednocześnie, że Kunsuwan współpracował z agencją. Został ukarany grzywną w wysokości 75 000 dolarów, z czego 56 250 dolarów w zawieszeniu. Do profesjonalnego tenisa będzie mógł wrócić najwcześniej w 2036 roku.

Obecnie 25-letni Kunsuwan w 2036 roku będzie mieć lat 36. Czy wróci do tenisa? Jest to raczej mało prawdopodobne. Tenisista z Tajlandii najwyżej w rankingu ATP był na 1316. miejscu w październiku 2018 roku.