W sieci aż huczy o Świątek. Tego się nie spodziewała. "Najlepsza para"

- Znamy się tylko z Instagrama. Wiem, że mi kibicuje. Po jednym z turniejów napisał do mnie z gratulacjami, więc ja robię to samo. Wydaje się fajnym facetem, więc dlaczego nie - mówiła Iga Świątek (4. WTA) o swojej relacji z Oscarem Piastrim, kierowcą Formuły 1. Wątek ten pojawił się nieprzypadkowo, gdyż podczas Wimbledonu padają pytania o życie prywatne tenisistów.

Iga Świątek i inni tenisiści na tapecie. Niewiarygodne, co wymyślili dla Polki

Camerona Norrie'ego (61. ATP) wypytywano o to, z kim spotyka się Emma Raducanu (40. WTA). Rzekomo ma być związana z Carlosem Alcarazem (2. ATP), natomiast oboje deklarują wyłącznie przyjacielską relację. A temat podchwycili kibice, którzy prześcigają się w kolejnych teoriach. I wmieszali w to Świątek.

Jedną z nich przedstawił serwis mensjournal.com. "Polska tenisistka ma tajną historię randek, ale niektórzy fani piszą, z kim chcieliby, żeby się umawiała. Carlosem Alcarazem" - czytamy. Po czym dodano: "Nic nie wskazuje na to, że ich życzenie się spełni, chociaż oboje zawodników wydaje się być singlami".

22-latek, podobnie jak pięciokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema, ujawnia niewiele z życia prywatnego. Trzy lata temu był widywany z kobietą, z którą miał być w związku, lecz w wywiadzie z 2023 r. mówił, że jest singlem. - Szukam kogoś. Jako tenisista możesz mieć trudno spotkać właściwą osobę, ponieważ podróżujesz cały czas - przypomniano jego słowa.

Naprawdę piszą to o Idze Świątek i Carlosie Alcarazie

Następnie w artykule przytoczono komentarze fanów dotyczące Polki i Hiszpana. "To bez wątpienia byłaby najlepsza para tenisowa od czasów Andre Agassiego i Steffi Graf" - napisał jeden z nich. A inny poszedł zdecydowanie dalej.

"Czy wyobrażasz sobie dzieci z tak idealnymi genami? Córka przeznaczona do bycia niepowstrzymaną siłą w WTA. Syn przeznaczony do bycia potworem w ATP" - czytamy, choć to trzeba traktować z dużym dystansem. I można odnieść do Agassiego i Graf, których dzieci nie grają profesjonalnie w tenisa (choć ich syn Jaden nieźle radzi sobie w bejsbolu).

Na razie priorytetem Igi Świątek i Carlosa Alcaraza jest jak najlepszy występ w Wimbledonie. Polka w czwartej rundzie zagra z Clarą Tauson (22. WTA), natomiast Hiszpan w ćwierćfinale zmierzy się z Cameronem Norriem.