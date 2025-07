Świątek poznała potencjalną rywalkę! Sceny po meczu. Co tam się stało?

Iga Świątek (4. WTA) w poniedziałkowe popołudnie walczyć będzie o wyrównanie najlepszego swojego wyniku na Wimbledonie i awans do ćwierćfinału. Była liderka światowego rankingu w meczu 1/8 finału zmierzy się z Dunką Clarą Tauson (22. WTA).

Świątek poznała potencjalną rywalkę! Sceny po meczu

Iga Światek poznała już swoją potencjalną rywalkę w ćwierćfinale. Wyłonił ją pojedynek: Ludmiła Samsonowa (Rosja, 19. WTA) - Jessica Bouzas Maneiro (Hiszpania, 62. WTA). Rosjanka w dotychczasowych trzech meczach nie straciła seta, a w III rundzie nie dała szans Darii Kasatkinie (18. WTA), wygrywając 6:2, 6:3. Natomiast Hiszpanka to jedna z rewelacji tegorocznego turnieju. W II rundzie wyeliminowała Sofię Kenin (USA, 28. WTA), a w trzeciej - Ukrainkę Dajanę Jastremską (42. WTA).

Pierwszy set meczu Samsonowa - Bouzas Maneiro był bardzo wyrównany. Przy stanie 5:4 dla Hiszpanki serwowała ona po zwycięstwo i był gem na przewagi. Przy drugiej równowadze Bouzas Maneiro popełniła podwójny błąd serwisowy, a po chwili Rosjanka miała szczęście, bo po jej bekhendzie piłka zatańczyła na taśmie i spadła na stronę Hiszpanka. W efekcie było 5:5. W 12. gemie przy serwisie Bouzas Maneiro znów była walka na przewagi. Przy drugiej z nich Hiszpanka popełniła podwójny błąd, a przy pierwszej piłce setowej wyrzuciła piłkę za linię boczną z forhendu wzdłuż linii i przegrała seta.

W drugiej partii sytuacja w końcówce się powtórzyła. Przy stanie 5:5 Rosjanka obroniła trzy break pointy. Po chwili serwowała Hiszpanka i rywalka miała dwie piłki meczowe. Pierwszą zmarnowała, ale przy drugiej Bouzas Maneiro z forhendu wyrzuciła piłkę w aut. Po ostatniej akcji doszło do nietypowej sceny. Rosjanka rzuciła z radości rakietą na kort i się uśmiechnęła.

Pojedynek trwał godzinę i 44 minuty. Rosjanka miała minimalnie więcej winnerów (23-21) i mniej niewymuszonych błędów (29-31).

- To niesamowite uczucie być pierwszy raz w ćwierćfinale Wimbledonu. Miałam dziś wzloty i upadki, rywalka grała niesamowicie, ale jestem dumna, że udało mi się wygrać - powiedziała Samsonowa, dla której to najlepszy wynik w turnieju wielkoszlemowym. Dotychczas była w IV rundzie Rolanda Garrosa, Wimbledonu i US Open.

W efekcie to Samsonowa będzie potencjalną rywalką Igi Świątek lub Clary Tauson w ćwierćfinale Wimbledonu.

1/8 finału Wimbledonu: Ludmiła Samsonowa - Jessica Bouzas Maneiro 7:5, 7:5