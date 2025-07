Pilne wieści ws. meczu Świątek. Kibice muszę się wstrzymać

Iga Świątek walczy w Londynie o wyrównanie swojego najlepszego wyniku w tym turnieju. Polka musi jednak pokonać Clarę Tauson (Dania, 22. WTA), która sensacyjnie w poprzedniej rundzie wyeliminowała Jelenę Rybakinę (Kazachstan, 11. WTA).

Pilne wieści ws. meczu Świątek. Kibice muszą poczekać

Organizatorzy Wimbledonu zaplanowali mecz Igi Świątek z Clarą Tauson na korcie nr 1 jako trzeci w poniedziałek. Pierwotnie mówiło się, że Polka może wyjść na kort nawet ok. godz. 17.30. Niestety kibice będą musieli poczekać dłużej na pojedynek Świątek z Tauson. Być może nawet do godz. 20, lub nawet później.

To efekt tego, że po pierwsze przedłużył się pierwszy mecz na korcie nr 1: Jekatierina Aleksandrowa (Rosja, 17. WTA) - Belinda Bencić (Szwajcaria, 35. WTA). Trwał on bowiem godzinę i 58 minut, a Rosjanka wygrała 7:5, 7:5.

Potem na kort nr 1 wyszli Amerykanin Ben Shelton i Włoch Lorenzo Sonego. W tym momencie zakończył się trzeci set i jest 2:1 dla Sheltona. Pojedynek trwa już dwie godziny i 12 minut. W razie dojścia do piątego seta może on trwać blisko cztery godziny. Jeśli Amerykanin wygra czwartą partię, to być może mecz Polki rozpocznie się przed godz. 20.

To właśnie po tym starciu na kort wyjdą Świątek i Tauson. Zapraszamy na relację na żywo z tego meczu na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Polka poznała już swoją potencjalną rywalkę w ćwierćfinale Wimbledonu. Będzie nią Rosjanka Ludmiła Samsonowa (19. WTA), która pokonała 7:5, 7:5 Hiszpankę Jessicę Bouzas Maneiro (62. WTA).