Sensacja na Wimbledonie po sześciu meczbolach! Oto piąta ćwierćfinalistka

W niedzielę poznaliśmy dwie pierwsze pary ćwierćfinałowe w zmaganiach pań w Wimbledonie. Aryna Sabalenka (1. WTA) zmierzy się z Laurą Siegemund (104. WTA), a Amanda Anisimova (12. WTA) z Anastazją Pawluczenkową (50. WTA). W poniedziałek dowiemy się, które cztery zawodniczki uzupełnią ćwierćfinałową stawkę.

Belinda Bencic pierwszy raz w karierze awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu

W pierwszym poniedziałkowym meczu czwartej rundy Jekatierina Aleksandrowa (17. WTA) spotkała się z Belindą Bencic (35. WTA). Faworytką tego spotkania była Rosjanka, która bardzo dobrze czuje się na kortach trawiastych. Dość powiedzieć, że na tej nawierzchni wygrała dwa z pięciu turniejów, a ostatnio przegrała z Igą Świątek w ćwierćfinale w Bad Homburgu po zaciętym meczu 4:6, 6:7(5-7).

Mecz zaczął się jednak sensacyjnie, bo bardzo szybko Belinda Bencic prowadziła 4:1 z podwójnym przełamaniem. Aleksandrowa jednak po chwili przełamała rywalkę, a następnie zrobiła to przy wyniku 4:5, gdy Szwajcarka serwowała po zwycięstwo w tym secie. Tak obie panie dotarły do tie-breaka. Ten zaczął się od prowadzenia Rosjanki 3-0, następnie 4-3, żeby ostatecznie po 62 minutach to Bencic wygrała całego seta 7:6(7-4).

W drugiej partii do stanu 4:3 z perspektywy Bencic obie panie pilnowały swojego serwisu. Wtedy Szwajcarka przełamała wyżej notowaną rywalkę i serwowała po zwycięstwo w całym meczu. Nie wykorzystała jednak pięciu piłek meczowych, a Aleksandrowa wykorzystała czwartego break pointa! Cóż jednak z tego, gdyż kilka minut później Bencic wykorzystała szóstą piłkę meczową i po niespełna dwóch godzinach wygrała cały mecz 7:6(7-4), 6:4 i pierwszy raz w karierze awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu!

To jej drugi najlepszy wynik w karierze w turnieju wielkoszlemowym po półfinale US Open z 2019 roku, a reakcja i łzy wzruszenia po ostatniej piłce mówią wiele nt. tego, jak wiele ten sukces znaczy dla Szwajcarki.

W ćwierćfinale Wimbledonu Belinda Bencic zmierzy się z lepszą z pary Mirra Andriejewa (7. WTA) - Emma Navarro (10. WTA). Ostatnią parę ćwierćfinałową utworzą zwyciężczynie meczów Iga Świątek (4. WTA) - Clara Tauson (22. WTA) i Ludmiła Samsonowa (19. WTA) - Jessica Bouzas Maneiro (62. WTA).