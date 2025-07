Tak Duńczycy piszą o Świątek przed meczem z Tauson

Clara Tauson będzie rywalką Igi Świątek na etapie czwartej rundy Wimbledonu. Do tej pory duńska tenisistka nie znalazła sposobu na Polkę, choć podejdzie do tego starcia po wyeliminowaniu Jeleny Rybakiny. Co piszą duńskie media przed meczem Tauson - Świątek? "Na Wimbledonie jej repertuar wydaje się jeszcze bardziej poszerzony" - czytamy.