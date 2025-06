Dramat Magdy Linette przed Wimbledonem. Jest reakcja teamu

Wielkimi krokami zbliża się kolejny turniej wielkoszlemowy. Tour przeniósł się na trawę i 30 czerwca rozpocznie się rywalizacja w głównej drabince Wimbledonu. W londyńskim turnieju udział wezmą najlepsze polskie tenisistki - Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette. Swoje przeciwniczki poznają dopiero w piątek 27 czerwca po godz. 11:00 - wtedy zaplanowano losowanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Daria Abramowicz wciąż pomaga Idze Świątek? Ferszter: Powinna się wytłumaczyć przed dziennikarzami

Krecz Magdy Linette tuż przed Wimbledonem

Niestety tuż przed początkiem rywalizacji na Wimbledonie Magda Linette nie była w stanie dokończyć meczu na turnieju w Eastbourne. Tam w pierwszej rundzie mierzyła się z Dajaną Jastremską. Poznanianka miała szansę na rewanż, gdyż to Ukrainka pozbawiła jej szansy na występ w finale zmagań w Nottingham, czyli w poprzednim turnieju.

Niestety Polka skreczowała z powodu problemów z lewym kolanem. "Przewagi nie zmarnowała, a przy stanie 4:2 w drugim secie mecz został przerwany. Linette skreczowała przez problemy z lewym kolanem. Nie była w stanie kontynuować gry i zdecydowała się na poddanie spotkania. W kolejnej rundzie turnieju w Eastbourne Dajana Jastremska zmierzy się z Brytyjką Francescą Jones, która pokonała Belgijkę Greet Minnen" - relacjonował Filip Macuda na łamach Sport.pl.

Zobacz też: Głośny apel w kierunki Igi Świątek. "Gdybym był jej trenerem..."

Team Magdy Linette ujawnia, jak wygląda sytuacja tenisistki

Odnowienie się urazu na kilka dni przed najważniejszym turniejem na trawie sprawiło, że zaczęto się martwić o możliwość występu Magdy Linette na Wimbledonie. W związku z tym Sport.pl skontaktował się z teamem tenisistki, by uzyskać informacje na temat tej kontuzji.

"To nie jest nowa kontuzja, dlatego musimy sprawdzić, czy nie doszło do pogorszenia. O wycofaniu się z Wimbledonu, póki co nie ma mowy. Teraz czas na chwilę odpoczynku i regenerację" - usłyszeliśmy w odpowiedzi.